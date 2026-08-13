Ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί στα playoffs του Conference League με αντίπαλο την Μπραν μετά τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες.

Έγινε γνωστός ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ για τα playoffs του Conference League μετά τον αποκλεισμό του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League από την Άντερλεχτ.

Πιο συγκεκριμένα, η νορβηγική Μπραν θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ για την είσοδο του δικεφάλου του βορρά στη League Phase.

Η Μπραν πραγματοποίησε μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές σεζόν της σύγχρονης ιστορίας της το 2025-26, επιστρέφοντας σε ευρωπαϊκή διοργάνωση για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια. Η νορβηγική ομάδα συμμετείχε στο Europa League και ξεκίνησε την πορεία της από τα προκριματικά, όπου απέκλεισε διαδοχικά τη Βίκινγκουρ Γκότα και τη Ρέιντζερς, πριν εξασφαλίσει την παρουσία της στη League Phase με εμφατικό τρόπο απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας, την οποία νίκησε με συνολικό σκορ 6-1 (2-1 εντός και 4-0 εκτός).

Προπονητής της ομάδας είναι ο Έιρικ Χόρνελαντ, ο οποίος αποτελεί τον άνθρωπο που έδωσε ξανά στη Μπραν σταθερότητα και ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα. Ο Νορβηγός τεχνικός έχει δημιουργήσει ένα σύνολο με ένταση, επιθετική φιλοσοφία και έμφαση στην οργάνωση, μετατρέποντας την ομάδα του Μπέργκεν από μια παραδοσιακή δύναμη της χώρας σε έναν σύλλογο με σταθερή παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Το μεγάλο αστέρι της ομάδας είναι ο Φέλιξ Χορν Μίρε, ο οποίος αποτελεί τον «εγκέφαλο» της μεσαίας γραμμής. Ο Νορβηγός χαφ ξεχωρίζει για την ικανότητά του να οργανώνει το παιχνίδι, την καλή τεχνική κατάρτιση και την ισορροπία που προσφέρει τόσο στο δημιουργικό όσο και στο ανασταλτικό κομμάτι. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές του ρόστερ και σημείο αναφοράς στον τρόπο παιχνιδιού της Μπραν.

Στο μεταγραφικό πάρε-δώσε οι Ντιόπ, Ατλί-Μάγκνουσον, Μάνι-Ίνγκασον, Χολμ και Ματοντό αποτελούν τις σημαντικότερες προσθήκες για την ομάδα της Σκανδιναβικής Χερσονήσου, ενώ παρελθόν από τον σύλλογο είναι οι Χέλαντ, Χέγκεμπο, Κορνβιγκ, Σέρι-Λάρσεν και Χάνσεν.

Υπενθυμίζεται πως ο Δικέφαλος του Βορρά τέθηκε πέρυσι αντιμέτωπος με την Μπραν στη Θεσσαλονίκη και οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1.