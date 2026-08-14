Χειρότερο από τον αποκλεισμό είναι ότι ο ΠΑΟΚ πιάστηκε μεγάλο κορόιδο…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου καταγράφει από το Βέλγιο όλες εκείνες τις στιγμές και τα γεγονότα που εξέθεσαν τον ΠΑΟΚ και έκαναν τους πιο έξυπνους αντιπάλους να χαμογελάμε περιπαικτικά…

Το κακό σενάριο για τον ΠΑΟΚ όταν η κληρωτίδα του έφερε την Άντερλεχτ ως αδύναμη (!) ήταν ο αποκλεισμός! Τα «κατάφερε» όμως ο ΠΑΟΚ και βγήκε από αυτές τις αναμετρήσεις πολύ πιο χαμένος!

Εδώ και πολύ καιρό ο ΠΑΟΚ δεν χάνει απλά… Αυτή η ομάδα καταφέρνει και αυτοκτονεί με αδιανόητο τρόπο. Όσα «τραβάει» φέτος οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στα περσινά, όχι μόνο με τις μεγάλες αποτυχίες στους τελικούς, αλλά και με τους τραυματισμούς που ακόμη ταλαιπωρούν. Ας ξεπεράσουμε το ότι ο ΠΑΟΚ έπρεπε να παίζει τώρα σούπερ καπ ή προκριματικά Champions League και αντ’ αυτών δοκιμάζεται με την Άντερλεχτ…

Έγιναν δύο αγώνες με τους Βέλγους που ο Μέσος Όρος ηλικίας τους είναι τα 23 χρόνια! Ο προπονητής τους το είπε: «Φοβάμαι ότι εμείς είμαστε πιο άπειροι». Και μέσα στο γήπεδο για 180-190 λεπτά οι πιτσιρικάδες της Άντερλεχτ κορόιδεψαν με αδιανόητο τρόπο, κατ´ εξακολούθηση και πάρα πολλές φορές τους έμπειρους του ΠΑΟΚ.

Ο Λίσι πολύ σωστά τα είδε: «Μας παρέδωσαν μάστερ ανταγωνιστικότητας. Μας προβόκαραν, μας έπαιξαν βρώμικα και εμείς πέσαμε στην παγίδα». Ναι αλλά πώς γίνεται αυτό να το πετυχαίνουν ο 22χρονος μπακ, τα 19χρονα μπροστά και οι άλλοι 24χρονοι με τόσες λίγες παραστάσεις, απέναντι στον Ζίβκοβιτς, τον Μπάμπα, τον Τάισον, τον Σανταμαρία και τους άλλους; Πώς γίνεται αυτοί να είναι ή να παίζουν πιο έξυπνα από τους δικούς μας;

Μετρήστε στιγμές που πήραν, που ΚΕΡΔΙΣΑΝ υπέρ τους οι Βέλγοι και στα δύο ματς:

- Στο πρώτο παιχνίδι γεμίζουν από τη σέντρα στην περιοχή για να… φοβίσουν τον ΠΑΟΚ με χωριάτικο τρόπο και καταφέρνουν να βάλουν γκολ!

- Στην συνέχεια κάνουν τρία φάουλ για κάρτα με εσκεμμένα κρατήματα από πίσω, ΔΕΝ τιμωρούνται και δημιουργούν τεράστιο εκνευρισμό στους παίκτες του ΠΑΟΚ! Πάλι αυτοί κερδισμένοι!

- Στο χαμένο πέναλτι, μπαίνουν όλοι μέσα πριν την εκτέλεση αλλά καταφέρνουν να τιμωρηθεί ο Μύθου που συμμετέχει στη φάση! Και εδώ τα κατάφεραν και εδώ ο ΠΑΟΚ έχασε!

- Κάνουν πέναλτι, στην αρχή της φάσης όμως (όπως σωστά λέει και ο Κουτσιαύτης) παίκτης τους σέρνει το πόδι στον Ζίβκοβιτς και του παίρνει το φάουλ! Πάει και το πέναλτι…

- Για λίγους πόντους σε κάθε μία από τις 15 τελικές ή από τραγικά τελειώματα των ασπρόμαυρων δεν δέχονται γκολ σε τέτοιο αγώνα

- Χθες κάνουν το 1-0 και στον ΠΑΟΚ ακόμη ζητάνε φάουλ…

- Σουτάρουν οι του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, χέρι σταματάει την μπάλα, ο διαιτητής ανακαλύπτει ανύπαρκτο επιθετικό φάουλ νωρίτερα και ούτε εξετάζεται στο VAR το χέρι

-Σκοράρει ο Καμαρά, βρίσκουν οφσάιντ νωρίτερα σε άσχετο σημείο

- Γίνεται 3-2, ο χαμός μέσα στα δίχτυα κερδίζουν αποβολή του Ζίβκοβιτς!

- Λίγο μετά από τα νεύρα του, σα να παίζει στο χωριό του, αποβάλλεται και ο Γερεμέγεφ!

- Καθυστερήσεις έχουν γίνει με αυτά και με αυτά περισσότερες από δέκα λεπτά, δίνει έξι!!

Οι Βέλγοι πιτσιρικάδες τους εξέθεσαν τους Έλληνες αντιπάλους τους! Πόσα ακόμη παραδείγματα για δύο ματς; Τόόόσες πολλές στιγμές και ΟΛΕΣ ΜΑ ΟΛΕΣ τις πήραν υπέρ τους! Σωστά το είπε ο Λίσι. Συμφωνούμε απόλυτα: «Ούτε ατυχία, ούτε διαιτησία, ούτε αδικία. Μας παρέδωσαν μαθήματα ανταγωνιστικότητας και διαχείρισης καταστάσεων». Έτσι είναι! Αλλά το να το παθαίνει αυτό ο έμπειρος ΠΑΟΚ από τα πιτσιρίκια των Βέλγων, δεν είναι καθόλου μα καθόλου τιμητικό και σωστά ανέλαβε τις ευθύνες που του αναλογούν! Είναι έξυπνοι οι Βέλγοι και χαζοί εμείς; Αυτό φάνηκε πάντως μέχρι και το τέλος που δικαιολογημένα πανηγύριζαν σαν τρελοί και τις εντελών ανόητες αποβολές Ζίβκοβιτς και Γερεμέγεφ, όταν τα πάντα είχαν κριθεί!

Τραγικό παιχνίδι πίσω από την άμυνα

Παρά το πρόβλημα που (κακώς) έχει ο ΠΑΟΚ στον φορ, στην επίθεση ήταν καλός. Έβαλε τρία γκολ, μέτρησαν δύο, έχασε άλλα δυο-τρία, δεν πήρε πέναλτι και γενικά για τέτοιο εκτός έδρας ματς, δημιούργησε καταστάσεις. Πίσω όμως; Με ευθύνη και των 11, γιατί ΟΛΟΙ αμύνονται, αλλά έχοντας σε πολύ κακή κατάσταση τρεις αμυντικούς του, ο ΠΑΟΚ δέχονταν φάση σε μετάβαση, ή σετ παιχνίδι, ή στημένη μπάλα, κάθε τρία λεπτά, μέχρι που στο 60’ το ματς έγινε 3-1. Τραγική κατάσταση και φαινόταν ότι και πέντε να έβαζαν μπροστά, θα «έτρωγαν» έξι και θα έχαναν! Πώς θα πάρεις πρόκριση έτσι; Σε ματς λεπτομερειών και σε τέτοια περίοδο, πρώτα διασφαλίζεις τα νότα σου και μετά βλέπεις μπροστά τις προοπτικές που έτσι κι αλλιώς τις έχεις.

Σε γενικές γραμμές η Άντερλεχτ πέρασε δίκαια αφού κέρδισε (όπως κέρδισε) δύο φορές και ο ΠΑΟΚ πέρα από την ήττα, μπαίνει σε μεγάλη πίεση, αφού θα δώσει τα ματς της χρονιάς με άγχος και χωρίς (άλλους) δύο παίκτες που αποβλήθηκαν. Επιπροσθέτως είναι στο έλεος του Ιταλού με το τι θα γράψει στο φύλλο αγώνα για το μέγεθος της τιμωρίας. ΠΑΟΚ χωρίς Μειτέ, χωρίς φορ, χωρίς Ζίβκοβιτς, χωρίς Ντεσπόντοφ, χωρίς Τάχα Άλι, χωρίς καθόλου μα καθόλου χρόνο και δικαίωμα για άλλο λάθος!

- Στο φορ ο ΠΑΟΚ ΔΕΝ έπρεπε σε τέτοια φάση να έχει πρόβλημα και κενό. Δεν γίνεται να χάθηκαν τόσοι στόχοι, δεν γίνεται όμως όταν έχεις δύο φορ να ακυρώνεις έτσι τον Γερεμέγεφ με τέτοια διαχείριση; Γιατί; Τώρα είναι υποχρεωμένοι και με τρομερή πίεση να πάρουν παίκτη αφού έμεινε μόνο ο Μύθου…

- Κορόιδο πιάστηκε ο ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο από τους πιτσιρικάδες της Άντερλεχτ, ενώ εκτός γηπέδου ανακοινώνει δύο φορές συμφωνία με παίκτες, περιμένει Μικελμπρενσί και Ντρκουσιτς στο αεροδρόμιο και οι δύο τελικά αρνούνται να έρθουν! Άσχημο πράγμα σε κακό timing…

* Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ Αντρίγια Ζίβκοβιτς κρέμασε την ομάδα και για τα επόμενο κρίσιμα ματς. Σε ποιους απευθύνονταν και με πιο νόημα όταν βγαίνοντας από το γήπεδο έδειχνε το σήμα του ΠΑΟΚ; Λάθος δρόμο δείχνουν τέτοιοι μικροπρεπείς λαϊκισμοί, ειδικά όταν χάνεις και τελικά οι αντίπαλοι γελάνε μαζί σου γιατί ΚΑΙ σε κέρδισαν δύο φορές και σε πέταξαν έξω από το ματς με όσα αυτοί προκάλεσαν! Λίγη συναίσθηση της κατάστασης δεν βλάπτει, ειδικά όταν σε έχουν εκθέσει έτσι και με τέτοιο τρόπο οι αντίπαλοι…

Κλείνοντας… Όλος, μα ΟΛΟΣ, ο ΠΑΟΚ καλά θα κάνει να αντιληφθεί τι παίζεται στα ματς με τη Μπραν των 20 επίσημων αγώνων. Ότι η ομάδα παίζει ΟΛΗ τη χρονιά, μάλλον δεν το έχουν συνειδητοποιήσει όλοι...