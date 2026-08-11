Παναθηναϊκός: Τα χρήματα που διεκδικεί το τριφύλλι στο Conference League

Τα ποσά που κυνηγάει ο Παναθηναϊκός με συμμετοχή στη League Phase του Conference League.

Ο Παναθηναϊκός με συμμετοχή στη League Phase του Conference League θέλει να κερδίσει μίνιμουμ 5 εκατ. ευρώ.

Το τριφύλλι πήρε μία αγχωτική πρόκριση μετά την Πάκσι κι εναντίον της ΤΣΣΚΑ 1948, αλλά το σημαντικό είναι ότι βρίσκεται στα playoffs του Conference League και θέλει να βρεθεί στη League Phase για να έχει έσοδα, βαθμούς και παιχνίδια, που θα τον κρατήσουν σε ανταγωνιστικό επίπεδο.

Ο Παναθηναϊκός να σημειωθεί ότι βάζει στο ταμείο χρήματα και για κάθε προκριματικό γύρο. Στα playoffs εφόσον δεν καταφέρει να περάσει, θα πάρει 750.000 ευρώ κι αυτά θα είναι τα τελευταία χρήματα.

Σε περίπτωση, όμως, που ο Παναθηναϊκός προκριθεί στη League Phase του Conference League, θα πάρει 3.170.000 ευρώ. Η νίκη στη League Phase φέρνει στο ταμείο 400.000 ευρώ και κάθε ισοπαλία 133.000 ευρώ.

Στα χρήματα που θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός υπολογίστε τα έσοδα από το value pillar ή πυλώνα αξίας που έχει κάθε ομάδα. Τα χρήματα που προκύπτουν από το market pool, το πενταετές και το δεκαετές ranking των ομάδων. Μίνιμουμ αυτό θα είναι ένα ποσό 1,5 εκατ. ευρώ για τον Παναθηναϊκό, ενώ χρήματα θα κερδίσει και όσο πιο ψηλά τερματίσει στο Conference League (η κάθε θέση επί 28.000 ευρώ). Με μία λογική πορεία, ακόμα και να τερματίσει ο Παναθηναϊκός στις θέσεις 1-16, θα βάλει στο ταμείο τουλάχιστον 8-9 εκατ. ευρώ.