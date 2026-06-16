Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια του πρώτου προκριματικού του Conference League, με τον Παναθηναϊκό να μαθαίνει τους πιθανούς αντιπάλους του ενόψει της κλήρωσης της Τετάρτης (17/6).

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του πρώτου προκριματικού γύρου στο Conference League! Μπορεί ο ποδοσφαιρικός πλανήτης να κινείται σε ρυθμούς Μουντιάλ, όμως οι διαδικασίες γύρω από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ξεκινούν με τη σειρά τους και τραβούν το ενδιαφέρον των συλλόγων που θα ριχτούν από νωρίς στη μάχη για την έξοδο σε ευρωπαϊκό όμιλο.

Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ξεκινάει το ταξίδι του από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το Τριφύλλι θα μπει την Τετάρτη (17/6) στην κλήρωση από την πλευρά των ισχυρών, με τους πιθανούς αντιπάλους του να ακολουθούν παρακάτω.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού: