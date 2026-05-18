Κυκλοφορούν σύντομα τα διαρκείας του Ολυμπιακού για τη σεζόν 2026-27.

Η σεζόν ολοκληρώθηκε, ο Ολυμπιακός πήρε το μίνιμουμ, τη δεύτερη θέση και θα επιδιώξει να παίξει και τη νέα σεζόν στη League Phase του Champions League.

Θα γίνει ο απολογισμός, αφού σεζόν στην οποία οι Πειραιώτες δεν κατακτούν τίτλο δεν μπορεί να θεωρείται επιτυχημένη και θα παρθούν οι κατάλληλες αποφάσεις για να επιστρέψει ο σύλλογος στην κορυφή.

Η πρώτη κίνηση βέβαια για τη νέα περίοδο είναι τα διαρκείας και η ΠΑΕ σε συνέντευξη Τύπου που θα γίνει στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Τετάρτη στις 13:00, θα παρουσιάσει τα εισιτήρια για την αγωνιστική σεζόν 2026-27.