Ολυμπιακός: Παρουσιάζει τα διαρκείας για τη σεζόν 2026-27
Η σεζόν ολοκληρώθηκε, ο Ολυμπιακός πήρε το μίνιμουμ, τη δεύτερη θέση και θα επιδιώξει να παίξει και τη νέα σεζόν στη League Phase του Champions League.
Θα γίνει ο απολογισμός, αφού σεζόν στην οποία οι Πειραιώτες δεν κατακτούν τίτλο δεν μπορεί να θεωρείται επιτυχημένη και θα παρθούν οι κατάλληλες αποφάσεις για να επιστρέψει ο σύλλογος στην κορυφή.
Η πρώτη κίνηση βέβαια για τη νέα περίοδο είναι τα διαρκείας και η ΠΑΕ σε συνέντευξη Τύπου που θα γίνει στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Τετάρτη στις 13:00, θα παρουσιάσει τα εισιτήρια για την αγωνιστική σεζόν 2026-27.
