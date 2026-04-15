LIVE TV: Η συνέντευξη Τύπου της ΑΕΚ και η προπόνηση ενόψει της ρεβάνς με τη Ράγιο
Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 3-0 στη Μαδρίτη από τη Ράγιο Βαγεκάνο και στην αυριανή ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια (16/4, 22:00) καλείται να κάνει μια μεγάλη ανατροπή για την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League.
Στις 16:00 από την αίθουσα Τύπου της Allwyn Arena, ο Μάρκο Νίκολιτς και ένας παίκτης της ΑΕΚ μιλάνε στη συνέντευξη Τύπου μιλάνε ενόψει της αυριανής αναμέτρησης, ενώ στις 17:00 θα λάβει χώρα η τελευταία προπόνηση.
Δείτε τη συνέντευξη Τύπου της ΑΕΚ, αλλά και το πρώτο τέταρτο της προπόνησης από το κανάλι της ΑΕΚ στο YouTube:
