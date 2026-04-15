LIVE TV: Η συνέντευξη Τύπου της ΑΕΚ και η προπόνηση ενόψει της ρεβάνς με τη Ράγιο

Παρακολουθείστε τη συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και ενός παίκτη της ΑΕΚ για τη ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγεκάνο στην Allwyn Arena για τους «8» του Conference League καθώς και την προπόνηση των κιτρινόμαυρων.

Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 3-0 στη Μαδρίτη από τη Ράγιο Βαγεκάνο και στην αυριανή ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια (16/4, 22:00) καλείται να κάνει μια μεγάλη ανατροπή για την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League.

Στις 16:00 από την αίθουσα Τύπου της Allwyn Arena, ο Μάρκο Νίκολιτς και ένας παίκτης της ΑΕΚ μιλάνε στη συνέντευξη Τύπου μιλάνε ενόψει της αυριανής αναμέτρησης, ενώ στις 17:00 θα λάβει χώρα η τελευταία προπόνηση.

Δείτε τη συνέντευξη Τύπου της ΑΕΚ, αλλά και το πρώτο τέταρτο της προπόνησης από το κανάλι της ΑΕΚ στο YouTube: