Όπως σε κάθε ματς της UEFA, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μιρτσέα Λουτσέσκου, πριν το ματς της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

To ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο πενθεί για μια τεράστια προσωπικότητα του χώρου όπως είναι ο Μιρτσέα Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος Legend μετά από αρκετές ημέρες νοσηλείας έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης, σε ηλικία 80 ετών.

Η UEFA τιμάει τη μνήμα του πατέρα του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, στα ευρωπαϊκά ματς της τρέχουσας εβδομάδας. Σε αυτό το πλαίσιο τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του εμβληματικού κόουτς πριν τη σέντρα του Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ, όπως έγινε και στα προημιτελικά του Champions League τη Μεγάλη Τετάρτη.

Θυμίζουμε πως ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έγραψε ιστορία στη μακρά του πορεία στους πάγκους, όντας από τους πλέον επιτυχημένους προπονητής, καθώς κατέκτησε 35 τρόπαια.