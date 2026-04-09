Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ: Το 1-0 από τον Αγκομάς στο 2ο λεπτό
Η ισπανική ομάδα ήταν που βρήκε ιδιαίτερα νωρίς το γκολ σκοράροντας με τον Αγκομάς κατά της ΑΕΚ.
Μόλις στο 2ο λεπτό έγινε το 1-0 στο Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ. Ο Άλβαρο Γκαρσία έφυγε στην πλάτη του Ρότα, γύρισε την μπάλα παράλληλα και ο αμαρκάριστος Ακομάς με πλασέ άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι του Βαγιέκας.
