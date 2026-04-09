Οι οπαδοί της ΑΕΚ αποθέωσαν τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς κατά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο του Βαγέκας για την προθέρμανση. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Οι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν βάψει κιτρινόμαυρη τη γωνιά που τους αντιστοιχεί στο Βαγέκας, ωστόσο φίλοι της Ένωσης υπάρχουν σε πολλές ακόμα εξέδρες.

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς βγήκαν για την προθέρμανσή τους ενόψει της αποψινής πρώτης αναμέτρησης για τους 8 του Conference League κόντρα στη Ράγιο Βαγεκάνο και αποθεώθηκαν από τον κόσμο τους.