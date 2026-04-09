Η σύνθεση της ΑΕΚ για τον πρώτο προημιτελικό του Conference League με αντίπαλο τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Μαδρίτη.

Η μεγάλη ημέρα έφτασε. Η ΑΕΚ θα φιλοξενηθεί από τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Μαδρίτη για τον πρώτο προημιτελικό του Conference League και περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα, η οποία έχει δυο διαφορές σε σχέση με τον θρίαμβο επί του Ολυμπιακού στο Φάληρο.

Ο Σέρβος τεχνικός θα παρατέξει τον Δικέφαλο σε διάταξη 4-4-2. Ο Στρακόσα θα είναι στην εστία, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο μπροστά του Πινέδα - Μάνταλος στα χαφ και ακραίοι μεσοεπιθετικοί οι Κοϊτά - Περέιρα. Στην επίθεση θα είναι το... φονικό δίδυμο Γιόβιτς - Βάργκα.

Οι αλλαγές σε σχέση με το «διπλό» στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» είναι ο Πήλιος στο αριστερό άκρο της άμυνας αντί του Πένραϊς και ο αρχηγός της ΑΕΚ στο πλευρό του Πινέδα αντί του Μαρίν.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Κοϊτά, Μάνταλος, Πινέδα, Περέιρα - Γιόβιτς, Βάργκα

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Βίντα, Γκεοργκίεφ, Πένραϊς, Γκατσίνοβιτς, Μάριν, Καλοσκάμης, Ελίασον, Κουτέσα, Ζίνι