Με υπέροχο video περίπου 3 λεπτών, πολλές εμβληματικές στιγμές και επτά λέξεις η ΠΑΕ ΑΕΚ «περιγράφει» όσα συνθέτουν την ταυτότητα και την ιστορία του συλλόγου.

Η 13η Απριλίου αποτελεέι ξεχωριστή ημέρα για τον «οργανισμό» της ΑΕΚ, καθώς μια μέρα σαν αυτή το 1924 ιδρύθηκε ο σύλλογος. Ο Δικέφαλος έσβησε τα 102 «κεράκια» του και η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ με video που ανέβασε στο YouTube... περιέγραψε όσα συνθέτουν την ταυτότητα και την ιστορία του συλλόγου.

Σε αυτά τα περίπου 3 λεπτά οι Κιτρινόμαυροι συνοδεύουν με στιγμές από την αιωνόβια πορεία της ομάδας επτά λέξεις που «συνδέονται» με το κλαμπ: Επίθεση, Αξίες, Τέχνη, Αυταπάρνηση, Έμπνευση, Μαγεία, Έκσταση.

To μήνυμα της ΠΑΕ ΑΕΚ

«102 χρόνια ΑΕΚ. 102 χρόνια τιμής και υπερηφάνειας. Όλα όσα περικλείει αυτό το όνομα, όλα όσα συνθέτουν την ταυτότητα και την ιστορία αυτής της ομάδας, περιγράφονται σε αυτό το βίντεο του AEK TV.

Χρόνια πολλά στη μεγάλη μας αγάπη!»