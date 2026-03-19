Ρότα: «Ένας Θεός ξέρει πως μπήκε το δεύτερο γκολ, είναι σημαντικό να υπάρχει ισορροπία»

Οι δηλώσεις του Λάζαρου Ρότα στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη ρεβάνς της ΑΕΚ με την Τσέλιε, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ μπορεί να έχασε με 2-0 στη ρεβάνς με την Τσέλιε, όμως χάρη στην «τεσσάρα» της Σλοβενίας προκρίθηκε στα προημιτελικά του Conference League. Ο Λάζαρος Ρότα μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και στάθηκε τόσο στην πρόκριση, όσο και στο κομμάτι της αναγκαίας διαχείρισης.

Οι δηλώσεις του Λάζαρου Ρότα

«Η γεύση που μου μένει είναι θετική γατί περάσαμε. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές όμως. Το πρώτο μέρος ήταν κακό για εμάς. Στο δεύτερο μπήκαμε καλύτερα, είχαμε φάσεις, θα μπορούσε να έρθει προς την πλευρά μας το παιχνίδι αν είχε μπει η ευκαιρία του Κουτέσα.

Δεχτήκαμε δύο γκολ, από κόντρα το πρώτο και το δεύτερο ένας θεός ξέρει πως, η εικόνα μας όμως δεν ήταν καλή και πρέπει να κοιτάξουμε να τη βελτιώσουμε.

Η διαχείριση είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, ήρεμοι και να παίζουμε αυτό που θέλει ο προπονητής, είναι σημαντικό πλέον να υπάρχει ισορροπία».