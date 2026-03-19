ΑΕΚ - Τσέλιε: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης
Ενενήντα λεπτά (το πιθανότερο) μακριά από την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Conference League βρίσκεται η ΑΕΚ, η οποία απόψε (19/3) περιμένει την Τσέλιε στην Allwyn Arena.
Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς μετά το εμφατικό 0-4 στην έδρα των Σλοβένων ξέρει καλά πως μόνο αν... αυτοκτονήσει θα χάσει το εισιτήριο για την οκτάδα του θεσμού, στον οποίο θέλει να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται.
Η σέντρα του αγώνα έχει προγραμματιστεί για τις 19:45 και η μετάδοση θα γίνει από το Cosmote Sport 3.
