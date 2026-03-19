Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του επαναληπτικού της Ένωσης κόντρα στην Τσέλιε για τους «16» του Conference League.

Ενενήντα λεπτά (το πιθανότερο) μακριά από την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Conference League βρίσκεται η ΑΕΚ, η οποία απόψε (19/3) περιμένει την Τσέλιε στην Allwyn Arena.

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς μετά το εμφατικό 0-4 στην έδρα των Σλοβένων ξέρει καλά πως μόνο αν... αυτοκτονήσει θα χάσει το εισιτήριο για την οκτάδα του θεσμού, στον οποίο θέλει να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται.

Η σέντρα του αγώνα έχει προγραμματιστεί για τις 19:45 και η μετάδοση θα γίνει από το Cosmote Sport 3.