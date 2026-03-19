Η βασική υποψήφια αντίπαλος της ΑΕΚ στα προημιτελικά του Conference League και οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό της Λειψίας.

Η ΑΕΚ μπορεί να έχασε από την Τσέλιε αλλά στο τέλος της ημέρας ο μίνιμουμ στόχος επιτεύχθη. Στη ρεβάνς της «τεσσάρας» στο Τσέλιε ο Δικέφαλος πήρε την πρόκριση του στα προημιτελικά του Conference League και περιμένει την... οριστικοποίηση του αντιπάλο του.

Στους «8» η Ένωση θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα προκριθεί από τη ρεβάνς Ράγιο Βαγιεκάνο - Σάμσουνσπορ (22:00). Οι Μαδριλένοι έχουν σαφές προβάδισμα μετά τη νίκη με 3-1 στην έδρα των Τούρκων.

Και σε αυτόν τον γύρο το πρώτο ματς θα είναι εκτός έδρας για την ΑΕΚ στις 9 Απριλίου και η ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 16 Απριλίου. Στο ενδεχόμενο που ο Παναθηναϊκός αποκλείσει την Μπέτις τότε η ρεβάνς της Ένωσης αναμένεται να γίνει μια μέρα νωρίτερα, δηλαδή την Τετάρτη 15 Απριλίου.

Αν o Δικέφαλος φτάσει στα ημιτελικά του Conference League, τότε θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα περάσει από τα ζευγάρια Σίγκμα Όλομουτς-Μάιντς και Ριέκα - Στρασμπούρ. Σε αυτήν τη φάση η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα είναι γηπεδούχος στο πρώτο ματς στις 30 Απριλίου, με τη ρεβάνς εκτός έδρας στις 7 Μαΐου.

Ο τελικός του Conference League θα γίνει στη Λειψία στις 27 Μαΐου.