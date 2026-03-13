Η ΑΕΚ επέστρεψε ευρωπαϊκά με τις κορυφαίες επιδόσεις στην ιστορία της!

Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει τα διόλου ασήμαντα μέχρι σήμερα ευρωπαϊκά επιτεύγματα της ΑΕΚ, που έστω και με καθυστέρηση εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τη μεγάλη ευκαιρία που λέγεται Conference League!

Για την ΑΕΚ δεν υπήρχαν άλλα περιθώρια…

Βρισκόταν σε μία από τις χειρότερες συγκυρίες στην ευρωπαϊκή της ιστορία έχοντας κατρακυλήσει στην 160η θέση της βαθμολογίας της UEFA και μετά από δύο οικτρά αποτυχημένες απόπειρες στα προκριματικά της διοργάνωσης το καλοκαίρι του 2022 και του 2024 έπρεπε, μετά τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό μόλις πέρυσι, να εκμεταλλευτεί τη μεγάλη ευκαιρία του Conference League.

Μπορεί ακόμα και σήμερα πολλοί στη χώρα μας να υποτιμούν τη συγκεκριμένη διοργάνωση, αλλά το εφετινό ευρωπαϊκό στοίχημα μόνο εύκολο δεν ήταν για την Ενωση! Kαι είναι άμεσα συγκρίσιμο με τις σημαντικές ευρωπαϊκές της επιτυχίες στο… πιο μακρινό παρελθόν.

Προερχόταν από ένα καταστροφικό φινάλε της περασμένης σεζόν, που άνοιξε πολλές πληγές, με νέο προπονητή που το άκουσμα του ονόματός του δεν προκάλεσε… ενθουσιασμό, καινούργια στελέχωση παντού, τρεις καλοκαιρινούς προκριματικούς μπροστά της από τα τέλη Ιουλίου και ούσα ανίσχυρη στα πλέι οφ του Conference για πρώτη φορά στην ιστορία της…

Στο δρόμο της από τον δεύτερο κιόλας προκριματικό βρήκε μόνο… κανονικές ομάδες, όπως η Χάποελ Μπερ Σέβα, στη δεύτερη θέση σήμερα στο πρωτάθλημα του Ισραήλ, η Αντερλεχτ, η Φιορεντίνα, η Σάμσουνσπορ, η πρωτοπόρος του ρουμανικού πρωταθλήματος Κραϊόβα, αλλά και η Τσέλιε, που πέρσι έφτασε μέχρι την προημιτελική φάση της διοργάνωσης.

Από τις εννιά ομάδες που από τότε βρήκε στο δρόμο της δεν νίκησε ίσως την πιο βατή, την ιρλανδική Σάμροκ Ρόβερς, η οποία στην κλήρωση του Μονακό μετείχε από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας με την Ενωση στο τέταρτο και μεγάλη διαφορά στον συντελεστή τους στο UEFA ranking.

Γιατί τα πάντα κρίνονται σε πραγματικό χρόνο, με την κατάσταση όπως είχε διαμορφωθεί και όχι όπως μπορεί να την θυμόμαστε…

Κέρδισε το στοίχημα

Και τελικά η ΑΕΚ, έστω και με καθυστέρηση, εκμεταλλεύτηκε τον παράγοντα Conference League, κέρδισε το στοίχημα, επέστρεψε ευρωπαϊκά με την κορυφαία από στατιστικής πλευράς σεζόν στην ευρωπαϊκή της ιστορία, που μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη, βρίσκεται στην ουσία στους 8 ευρωπαϊκής διοργάνωσης για τέταρτη φορά σε 62 χρόνια και έχει καταγράψει μέχρι σήμερα πολύ σημαντικές επιδόσεις, τις οποίες είχε τεράστια ανάγκη.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν στην 159η θέση στο UEFA ranking, ξεκίνησε την εφετινή βγάζοντας από την 5ετία της τη σεζόν 2020-21 από την 182η θέση, βρίσκεται σήμερα στην 93η και με την πρόκριση επί της Τσέλιε την ερχόμενη Πέμπτη θα ανέβει κοντά στην 80η στη μεγαλύτερη άνοδο, που θα έχει πετύχει ποτέ μέσα σε μία σεζόν στην ευρωπαϊκή της ιστορία!

Για να φτάσει εδώ τα μέχρι σήμερα επιτεύγματα από την εφετινή ευρωπαϊκή της συμμετοχή δεν είναι λίγα…

Εχει πετύχει πολλά!

-Για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή της ιστορία έκανε τρεις προκρίσεις μέσα στο καλοκαίρι και προκρίθηκε στη League Phase του Conference, μέσα από τρεις προκριματικούς γύρους

-Εχει ήδη κάνει ρεκόρ ευρωπαϊκών νικών σε μία σεζόν φτάνοντας τις οχτώ, όταν η καλύτερη μέχρι εφέτος επίδοσή της ήταν οι έξι ευρωπαϊκές νίκες από τη σεζόν 2001-02!

-Για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή της ιστορία κάνει τρεις εκτός έδρας νίκες σε μία σεζόν. Φιορεντίνα, Σάμσουνσπορ και Τσέλιε. Μέχρι εφέτος το μάξιμουμ ήταν οι δύο σε έξι διαφορετικές σεζόν…

-Οι 16 ευρωπαϊκοί αγώνες σε μία σεζόν, χωρίς να γνωρίζουμε αν θα σταματήσει εκεί, είναι οι περισσότεροι στην ευρωπαϊκή της ιστορία. Μέχρι εφέτος το ταβάνι της ήταν τα 12 ματς, που είχε κάνει το 2001-02 και τελευταία φορά τη σεζόν 2017-18 με τον Μανόλο Χιμένεθ στο Europa League.

-Τα 27 γκολ που έχει πετύχει εφέτος στην Ευρώπη είναι η μεγαλύτερη επίδοση σκοραρίσματος στην ιστορία της, μετά τα 24 της σεζόν 2001-2, που ισοφάρισε στο 0-1 του Βάργκα! Τότε είχε συντελεστή τερμάτων 24-14, σήμερα βρίσκεται ήδη στο 27-11, χωρίς να έχει ολοκληρώσει τη συμμετοχή της

-Οι 15,000 πόντοι, που είναι ο μέχρι σήμερα ευρωπαϊκός συντελεστής της ΑΕΚ για τη σεζόν 2025-26, και που με νίκη την ερχόμενη Πέμπτη επί της Τσέλιε στη Νέα Φιλαδέλφεια θα πάει στους 17,500, είναι ο μεγαλύτερος που εγγράφει η ΑΕΚ σε μία σεζόν στην 62χρονη ευρωπαϊκή της ιστορία! Ο μέχρι εφέτος μεγαλύτερος ήταν οι 14,365 βαθμοί της σεζόν 2002-03! Τόσους βαθμούς για να συγκεντρώσει η ΑΕΚ στο πρόσφατο ευρωπαϊκό της παρελθόν χρειάστηκε τις επτά τελευταίες ευρωπαϊκές της συμμετοχές!

-Οι 19,500 βαθμοί, που έχει προσφέρει η ΑΕΚ εφέτος στον ελληνικό ευρωπαϊκό συντελεστή (είναι περισσότεροι από τους 15,000 του δικού της συντελεστή, γιατί δεν υπολογίζονται σε αυτόν οι βαθμοί που έδωσε στα καλοκαιρινά προκριματικά) και που φυσικά αναμένεται να αυξηθούν, μετά τη ρεβάνς με την Τσέλιε είναι με τεράστια διαφορά η μεγαλύτερη προσφορά βαθμών στην Ελλάδα στην ευρωπαϊκή της ιστορία! Η αμέσως προηγούμενη καλύτερη προσφορά βαθμών από την ΑΕΚ ήταν οι 14.000 βαθμοί τη σεζόν 2002-03!

-Η ΑΕΚ πολλαπλασίασε τη συνεισφορά της στον ελληνικό συντελεστή στη βαθμολογία της UEFA! Στον τρέχοντα συντελεστή 5ετίας της χώρας μας το ποσοστό βαθμών της ΑΕΚ, σε σχέση με τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, ήταν μόλις στο 7%. Στον συντελεστή της Ελλάδας στην τρέχουσα σεζόν η συνεισφορά της ΑΕΚ ανέρχεται στο 28,46%!

-Η ΑΕΚ είναι αυτή τη στιγμή πρώτη σε προσφορά βαθμών στον ελληνικό συντελεστή (με 19,500 βαθμούς μπροστά από τους 18,250 του Παναθηναϊκού, τους 16,750 του Ολυμπιακού και τους 13,500 του ΠΑΟΚ) για πρώτη φορά, μετά τη σεζόν 2017-18 και συνολικά για 11η φορά στην 62χρονη ευρωπαϊκή της ιστορία.

-Στην εφετινή βαθμολογία των συλλόγων στην UEFA (δηλαδή στην κατάταξη με βάση τα αποτελέσματα της εφετινής σεζόν) η ΑΕΚ ανέβηκε από χθες το βράδυ στην 33η θέση στο ranking μαζί με τη Μονακό, πίσω από τον 32ο Ολυμπιακό και με νίκη την ερχόμενη Πέμπτη επί της Τσέλιε θα πλησιάσει στο εφετινό top-25, κάτι που αποτελεί και την καλύτερη θέση στην οποία έχει βρεθεί ποτέ σε αυτόν τον αιώνα και συγκεκριμένα από τη σεζόν 2002-3! Η κορυφαία της θέση τα τελευταία χρόνια ήταν η 37η τη σεζόν 2017-18…

Απαιτείται συνέχεια

Είναι αρκετά όλα αυτά για την ΑΕΚ; Όχι…

Και δεν είναι γιατί δεν αρκεί ποτέ μία καλή χρονιά στην 5ετία για να φέρει και πάλι την Ενωση στις θέσεις στις οποίες παραδοσιακά βρισκόταν στη βαθμολογία της UEFA με κορυφαία την 34η θέση στις αρχές του αιώνα. Απαιτείται συνέπεια, συνέχεια και σταθερότητα, που η ΑΕΚ δεν είχε τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη.

Αυτό που κρατάει προς το παρόν είναι ότι εκμεταλλεύτηκε -επιτέλους- στο έπακρο τη μεγάλη ευκαιρία για τις ελληνικές ομάδες που λέγεται Conference League, επιτέλεσε με την πρόκριση στους 8 τον θεμέλιο στόχο της συμμετοχής στη συγκεκριμένη διοργάνωση και μπορεί πλέον να ονειρεύεται και να στοχεύει στην υπέρβαση, όποια μπορεί να είναι αυτή στους τρείς τελευταίους γύρους από τον προημιτελικό μέχρι τον τελικό της Λειψίας.

Αγωνίστηκε για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια στους 16 ευρωπαϊκής διοργάνωσης, κατά τα φαινόμενα θα αγωνιστεί στους 8, μετά από… 28 χρόνια και το βράδυ της ερχόμενης Πέμπτης, όταν τελειώσει και η ρεβάνς με την Τσέλιε, θα γνωρίζει επί του πρακτέου ότι με έναν συλλογικό συντελεστή στους 24,000 πόντους το ερχόμενο καλοκαίρι θα είναι ισχυρή σε όποιον προκριματικό γύρο κι αν αγωνιστεί στο Europa και στο Conference League… Κάτι που το περασμένο καλοκαίρι με συντελεστή 5ετίας στους 9,500 βαθμούς έμοιαζε με όνειρο απατηλό!

Για το Champions League θα χρειαστεί ακόμα δουλειά και η σταθερότητα που προαναφέραμε, δεν διορθώνονται λάθη και ολιγωρίες ετών μέσα σε μία σεζόν…

Αν κατακτήσει το εφετινό πρωτάθλημα, το πιθανότερο είναι ότι θα είναι ανίσχυρη στα καλοκαιρινά πλέι οφ, αν και χθες το βράδυ ξεπέρασε σε συντελεστή δύο πιθανές πρωταθλήτριες, την Ομόνοια στην Κύπρο και την… Τσέλιε στη Σλοβενία... Στις πέντε ισχυρές των πλέι οφ μπορεί να ανέβει, αν την ευνοήσει η εξέλιξη σε κάποια ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (Ουγγαρίας, Σλοβακίας ή και Αυστρίας), στα καλοκαιρινά προκριματικά ή μία πολύ μεγάλη εφετινή ευρωπαϊκή υπέρβαση…

Και από εκεί και πέρα ό,τι περισσότερο μπορεί να καταφέρει στην εφετινή διοργάνωση του Conference League. Τα πάντα βρίσκονται μπροστά της. Τα όνειρα δεν απαγορεύονται για μία ομάδα, που πήγε βήμα – βήμα από το περασμένο καλοκαίρι, όταν δεν είχε το παραμικρό περιθώριο λάθους!

Όταν το καλοκαίρι δεν ήταν υπέρ σου ούτε καν οι πιθανότητες πρόκρισης στη League Phase μίας διοργάνωσης, το να βγεις από εκεί από την τρίτη θέση στις 36 ομάδες και να φτάνεις μέχρι τους οχτώ, πριν καν… τη ρεβάνς της φάσης των 16, μπορεί σίγουρα να σε κάνει να χαμογελάς!

Εστω και αμυδρά…