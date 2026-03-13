UEFA για την τεσσάρα της ΑΕΚ: «Μια νύχτα για να θυμάται»

Με ποστάρισμα στα social η UEFA αναφέρθηκε στο εμφατικό 0-4 της ΑΕΚ στη Σλοβενία επί της Τσέλιε που ουσιαστικά την φέρνει στα προημιτελικά του Conference League.

Η ΑΕΚ πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο διέλυσε με 4-0 την Τσέλιε στην Σλοβενία και ουσιαστικά η πρόκρισή της στα προημιτελικά του Conference League θεωρείται δεδομένη. Μια πρόκριση που θα οριστικοποιηθεί την άλλη βδομάδα στην Allwyn Arena στις 19:45.

Στην μεγάλη αυτή τεσσάρα αναφέρθηκε και η UEFA με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία με ποστάρισμά της στο twitter να αναφέρει τα εξής: «Η ΑΕΚ έχει μία νύχτα για να θυμάται στο Τσέλιε».