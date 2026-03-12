Η ΑΕΚ Λάρνακας άντεξε στην Αγγλία, απέσπασε ισοπαλία (0-0) από την Κρίσταλ Πάλας και θα τα παίξει όλα για όλα στην Κύπρο. Σπουδαία ανατροπή για τη Φιορεντίνα στις καθυστερήσεις.

Με κορυφαίο τον Αλομέροβιτς η ΑΕΚ Λάρνακας έφυγε με την ισοπαλία από το Λονδίνο (0-0), στο πρώτο παιχνίδι με την Κρίσταλ Πάλας και έμεινε ολοζώντανη στη μάχη για την πρόκριση στους «8» του Conference League. Έτσι, η ομάδα της Λάρνακας έχει πλέον δικαίωμα στο… όνειρο. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά, πίεσαν και μόλις στο 8ο λεπτό είχαν την πρώτη ευκαιρία για γκολ, αλλά το πλασέ του Γκεσάν έβγαλε εντυπωσιακά ο Αλομέροβιτς. Οι Αγγλοι ήταν καλύτεροι, αλλά ούτε ο Λάρσεν μπόρεσε να βρει δίχτυα. Εξαιρετική ανασταλτικά η ΑΕΚ Λάρνακας, άντεξε την πίεση των γηπεδούχων. Πάντως, η Πάλας είχε ακόμα μια καλή ευκαιρία να σκοράρει, αλλά και πάλι ο Αλομέροβιτς νίκησε σε τετ α τετ τον Μίτσελ. Το β' μέρος κύλησε ιδανικά για τους Κύπριους, οι οποίοι δεν κινδύνευσαν από τους Βρετανούς και κράτησαν εύκολα το μηδέν.

Στην Τσεχία Σίγκμα Όλομουτς και Μάιντζ έμειναν στο άσφαιρες, με το 0-0 να αφήνει ανοικτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς της Γερμανίας. Οι φιλοξενούμενοι νόμιζαν πως βρήκαν το γκολ της νίκης στο 90΄, όμως το VAR τους... έκοψε τη χαρά για οφσάιντ και το 0-0 παρέμεινε μέχρι τέλους.

Η Φιορεντίνα με σπουδαία ανατροπή στις καθυστερήσεις επικράτησε 2-1 της Ράκοβ στο «Αρτέμιο Φράνκι» και πήρε προβάδισμα για την πρόκριση στους «8» του Conference League. Oι Πολωνοί προηγήθηκαν στο 60' με τον Μπρούνες, ωστόσο η απάντηση της Φιορεντίνα ήταν άμεση, αφού στο 62' ο Ντουρ πέτυχε το 1-1 με υπέροχο σουτ. Στις καθυστερήσεις οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι και ο Γκούντμουντσον από την άσπρη βούλα διαμόρφωσε το 2-1.