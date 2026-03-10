Η επιτυχία της ΑΕΚ του Νίκολιτς (που δεν αναδεικνύουν) και οι διώκτες!

Ο Γιώργος Τσακίρης αναδεικνύει τη σημασία όσων έχουν πετύχει οι "κιτρινόμαυροι" έως τώρα και γράφει για το ντέρμπι στο Φάληρο.

Είναι γεγονός και μάλιστα αυταπόδεικτο ότι η κορυφή ανήκει στην ΑΕΚ και ανεξάρτητα με το τι θα συμβεί στις τελευταίες δύο αγωνιστικές, είναι δεδομένο, ότι σε αυτήν (σ.σ.: την κορυφή ντε) η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα του ανταγωνισμού στη διάρκεια της αγωνιστικής χρονιάς που τρέχει! Προφανώς και αυτό για κάποιους μπορεί να μη σημαίνει τίποτα, για άλλους πάλι σημαίνει πολλά, δεδομένα αναδεικνύει την επιτυχία του Δικέφαλου όπου επιτυγχάνει κάτι το οποίο δεν το συναντάμε συχνά στο ποδόσφαιρο και θα το αναλύσουμε παρακάτω. Πρόκειται για ένα γεγονός το οποίο σκοπίμως δεν αναδεικνύουν, στην πραγματικότητα δεν αναφέρουν καν, στη συντριπτική πλειοψηφία των ΜΜΕ (που δυστυχώς ελέγχονται φυσικά) και όλοι εκείνοι που με τον μανδύα του αντικειμενικού σκόπιμα δεν το έχουν αναδείξει ποτέ σε οποιαδήποτε, ακόμη και κολακευτική, αναφορά τους για την Ένωση...

Ωστόσο το ότι καταφέρνει η ΑΕΚ να βρίσκεται στο μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν, με τέτοια συνέπεια και συνέχεια, στην κορυφή της βαθμολογίας μόλις στην πρώτη χρονιά (μήνες για την ακρίβεια) παρουσίας του Μάρκο Νίκολιτς στη τεχνική ηγεσία του Δικέφαλου, αποτελεί τεράστια επιτυχία (και προσωπική του Σέρβου τεχνικού)! Μια επιτυχία που θα έπρεπε να αναδεικνύουν τα Μέσα και να αποθεώνουν αφού έρχεται απέναντι σε δυο ομάδες με συγκεκριμένη αγωνιστική ταυτότητα, με σερί σεζόν με τους ίδιους προπονητές (σ.σ: Μεντιλίμπαρ και Λουτσέσκου) και με το 90% του ρόστερ τους το ίδιο και ενισχυμένο (περισσότερο στον ΠΑΟΚ μιας και στον Ολυμπιακό δεν τα καταφέρνουν εδω και καιρό στο κομμάτι των προσθηκών). Επαναλαμβάνω πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία του Μάρκο Νίκολιτς και φυσικά των μελών του ποδοσφαιρικού τμήματος της Ένωσης σε μια σεζόν απαιτητική από την αρχή του καλοκαιριού.

Τι σημαίνει αυτό το απαιτητική; Ότι στην πραγματικότητα στην ΑΕΚ δεν υπήρχε η χρονική πολυτέλεια να δουλέψει ως νέα ομάδα υπό τις οδηγίες ενός νέου προπονητή, όπως ίσχυσε με την (ιδανική) πρόσληψη του Νίκολιτς. Ο Δικέφαλος όφειλε με το... καλημέρα να ανταποκριθεί και να παίξει τη μισή σεζόν και ταυτόχρονα ο Σέρβος τεχνικός το 50% της επιτυχίας της χρονιάς του στην έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων με τα ευρωπαϊκά προκριματικά παιχνίδια. Μάλιστα σε μια δύσκολη διαδικασία κατά την οποία έπρεπε να ανταποκριθεί ακόμη και ως αδύναμη-ανίσχυρη (εννοείται πως όπως έστρωσε... κοιμήθηκε αλλά δεν αλλάζει τον αντικειμενικά μεγάλο βαθμό δυσκολίας) στο τελευταίο ζευγάρι αγώνων. Τα κατάφερε και με την Άντερλεχτ και παράλληλα απογείωσε την ευρωπαϊκή της σεζόν με την 3η θέση στην League phase του Conference League τη στιγμή που πρωταγωνιστούσε παράλληλα στην Ελλάδα και έχοντας να διαχειριστεί σημαντικές 11αδατες απουσίες που έφτασαν την ίδια περίοδο τις οκτώ!

Αυτό το τελευταίο μπορεί πλέον κανείς να εμπεδώσει πόσο σημαντικό είναι από τη συνεχή αναφορά σε αυτές, τις απουσίες εννοώ, στον ΠΑΟΚ από όλους στον οργανισμό τους. Στην ΑΕΚ του Νίκολιτς παρεμπιπτόντως δεν επιτρέπεται να προκύπτουν δικαιολογίες και δεν τις ήθελε -αποδείχθηκε σωστά- ο Σέρβος τεχνικός, με αποτέλεσμα ακόμη και στις σχετικές ερωτήσεις που του κάναμε εκείνη την εποχή για τις σημαντικές απουσίες που είχε, να αναφέρει απλά και δίχως να εστιάζει σε αυτό: "Ισχύει ότι μας λείπουν πάρα πολλοί παίκτες, αλλά δεν πρέπει να μας απασχολεί και να το μετατρέψουμε σε δικαιολογία αποτυχίας, άλλωστε τα καταφέρνουμε μια χαρά". Πρόκειται για την περίοδο όπου η Ένωση έπαιξε σε Φλωρεντία, Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Τουρκία και έκανε το ένα διπλό πίσω από το άλλο, αλλά και στο Αγρίνιο, μέσα στην Νέα Φιλαδέλφεια με τον Άρη, την Κραιόβα, εκτός τον ΟΦΗ και άλλα...

Όλα αυτά και τα προηγούμενα παραπάνω αποτελέσματα, την κορυφή εννοώ, τα πετυχαίνει η νέα ΑΕΚ του Νίκολιτς και δίχως καμία συμμετοχή στο παρασκήνιο του ποδοσφαίρου και με (ας το θέσω κομψά) όχι τόσο φιλικές διαιτησίες στα εντός συνόρων παιχνίδια της. Την ίδια ώρα που ο ανταγωνισμός θα έπρεπε να είχε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από μια σε δημιουργία ομάδα. Τώρα έρχεται η Ευρώπη και εκτός ότι δεν της αναγνωρίζουν της Ένωσης την επιτυχία να βρίσκεται στην κορυφή και να έχει και υποχρεώσεις για το Conference League με αξιώσεις για παρουσία στους "8" της διοργάνωσης και βλέπουμε, το γεγονός αυτό αναδεικνύεται από τα ελεγχόμενα Μέσα, τους δήθεν αντικειμενικούς και προπονητές αντιπάλων ως εξής: να τη δούμε τώρα που θα έχει και εκείνη Ευρώπη. Θαρρείς και πρέπει να δικαιολογηθεί για την επιτυχία της να μην έχει ενδιάμεση ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Πάντως στο ντέρμπι του Φαλήρου αν αποδείχθηκε κάτι ήταν πως οι διώκτες της συνεχίζουν να προβληματίζουν με την εικόνα τους...

***Στο Περιστέρι μας περιμένει η πλέον δύσκολη διαιτητικά (όχι φυσικά ελέω Ατρόμητου και σύνδεσής τους με το παρασκήνιο) αναμέτρηση. Προβλέπω μεγαλύτερη προσπάθεια και από του Τσιμεντερίδη (αν δεν ορίσουν τον ίδιο) στον Βόλο με τον Παπαδόπουλο στο VAR. Ωστόσο από αύριο εμείς, η ομάδα το κάνει από την Κυριακή, εστιάζουμε στο παιχνίδι με την Τσέλιε...