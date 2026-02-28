ΑΕΚ - Τσέλιε: Υπερυπολογιστής προβλέπει τα πιθανά αποτελέσματα

Το Football Meets Data προέβλεψε τα αποτελέσματα των δύο αναμετρήσεων ανάμεσα σε ΑΕΚ και Τσέλιε για τους «16» του Europa Conference League.

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να συνεχίσει τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις και να ριχτεί στη μάχη για τη φάση των «16» του Europa Conference League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έμαθε στην κλήρωση της Παρασκευής (27/2) ότι το επόμενο εμπόδιό της θα είναι η γνώριμη Τσέλιε, απέναντι στην οποία θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης.

Η Ένωση διέγραψε μια πολύ καλή πορεία στη League Phase και κατάφερε να... γλιτώσει την ενδιάμεση φάση των Play Off, ούσα στην 3η θέση της κατάταξης. Πόσες πιθανότητες έχει, όμως, να προκριθεί και να πάρει και το εισιτήριο για τους «8»;

Σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή του Football Meets Data, η Ένωση στο πρώτο παιχνίδι έχει 49% πιθανότητες να επικρατήσει, 26% είναι οι πιθανότητες να ηττηθεί από την αντίπαλό της, ενώ το ενδεχόμενο της ισοπαλίας είναι στο 24%.

Όσον αφορά τη ρεβάνς, οι πιθανότητες των Κιτρινόμαυρων να εκμεταλλευτούν στο έπακρο την έδρα τους και να νικήσουν εκτοξεύονται στο 70%, ενώ το «διπλό» της Τσέλιε είναι μόλις στο 12%. Στο 18% υπολογίζεται η πιθανότητα του να έρθουν οι δύο ομάδες ισόπαλες.

Η ΑΕΚ θα παίξει πρώτα στη Σλοβενία στις 12 Μαρτίου, με το δεύτερο παιχνίδι τους για τους «16» στην «Allwyn Arena» να είναι προγραμματισμένο για μια εβδομάδα αργότερα, στις 19 του ίδιου μήνα.