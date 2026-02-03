Λίγα 24ωρα έμειναν για την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου στην Ελλάδα και το Gazzetta σας αναλύει τι γίνεται με τους ελεύθερους και τις ευρωπαϊκές λίστες.

Αν κάποιοι νόμιζαν ότι το βράδυ της Δευτέρας (02/02) ολοκληρώθηκε η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα μαζί με τα άλλα κορυφαία πρωταθλήματα τότε έκαναν λάθος καθώς η αγορά στη χώρα μας παραμένει ανοιχτή.

Συγκεκριμένα, το «παράθυρο» στο ελληνικό πρωτάθλημα θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι και την Παρασκευή (06/02) όπου την ίδια μέρα θα κλείσει η αγορά τόσο στην Τουρκία όσο και στην Αυστρία.

Από εκεί και πέρα, από τις 7/2 μέχρι τις 16/2, οι ελληνικές ομάδες θα μπορούν να ενισχύσουν το ρόστερ τους μόνο με ελεύθερους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι για τους τέσσερις εκπροσώπους μας στην Ευρώπη δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Αυτό θα συμβεί επειδή η UEFA έχει δώσει διορία για τυχόν αλλαγές στις ευρωπαϊκές λίστες των ομάδων που συνεχίσουν σε Champions League, Europa League και Conference League μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (5/2). Σε αυτό το σημείο να θυμίσουμε ότι μπορούν να γίνουν μέχρι τρεις αλλαγές στα ρόστερ που έχουν δηλωθεί.

Κοιτώντας τις μεταγραφές, το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει αποκτήσει έως τώρα επτά ποδοσφαιριστές στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο και μόλις τρεις από αυτούς θα μπουν στη λίστα. Συγκεκριμένα έχει ενισχυθεί στο τέρμα με τον Λούκας Τσάβες (δανεικός από Αρχεντίνος Τζούνιορς), στο αριστερό άκρο της άμυνας τον Τσάβι Ερνάντεζ (δανεικός από Λεγανές), στον άξονα με τον Μουσά Σισοκό και τον Σωτήρη Κοντούρη ενώ στην επίθεση απέκτησε τους Σαντίνο Αντίνο, Ανδρέα Τεττέη και Παύλο Παντελίδη.

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός έχει πιο εύκολο έργο καθώς πήρε... πακέτο από τη Ρίο Άβε τους Αντρέ Λουίζ και Κλέιτον για την μεσοεπιθετική και επιθετική γραμμή, οι οποίοι θα λάβουν τις θέσεις των Στρεφέτσα και Γιάρεμτσουκ αντίστοιχα που αποχώρησαν.

Στην ίδια μοίρα είναι και ο ΠΑΟΚ που απέκτησε ως ελεύθερο τον Γερεμέγεφ από τον Παναθηναϊκό για την κορυφή της επίθεσης και εντάχθηκα ο Χρήστος Ζαφείρης που είχε μείνει δανεικός στη Σλάβια Πράγας και αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά Έλληνα ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα.

Τέλος, η ΑΕΚ έχει κλειδώσει μία θέση στους «16» του Conference League και έχει αρκετό χρόνο μέχρι να μπει ξανά στις ευρωπαϊκές μάχες σε αντίθεση με τους υπόλοιπους. Η Ένωση προχώρησε σε τρεις προσθήκες στο ρόστερ σε όλες τις γραμμές του γηπέδου. Ο Χακίμ Σαχαμπό αντί 1,5 εκατ. ευρώ για τη μεσαία γραμμή, ο Γκεοργκίεφ για το κέντρο της άμυνας αντί 2 εκατ. ευρώ και ο Βάργκα για την κορυφή της επίθεσης με 4,5 εκατ. ευρώ.

Ας τα συνοψίσουμε: