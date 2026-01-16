Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει το γιατί η ΑΕΚ… απουσιάζει για πρώτη φορά εφέτος από ευρωπαϊκή κλήρωση, τα δύο πράγματα που θα γνωρίζει σήμερα και την επιλογή πλευράς στο ταμπλό της διοργάνωσης.

Σήμερα στις δύο το μεσημέρι ώρα Ελλάδας θα γίνει στα γραφεία της UEFA στη Νιόν, η πρώτη κλήρωση της σεζόν, μετά το Μονακό για τη League Phase στις τρεις διοργανώσεις, και θα αφορά τον ενδιάμεσο νοκ άουτ γύρο πλέι οφ του Conference League.



Eίναι η κλήρωση που στην περσινή πρώτη σεζόν του νέου φορμάτ είχε διεξαχθεί τον Δεκέμβριο, την επομένη της ολοκλήρωσης της League Phase του Conference League και που φέτος για μεγαλύτερη ασφάλεια προτιμήθηκε να γίνει στα μέσα του Γενάρη. Θα μπορούσε να ήταν και κοινή για την ίδια φάση και των τριών διοργανώσεων, αλλά το Conference αυτονομείται σε αυτή και μόνο την κλήρωση, ακριβώς γιατί η δική του League Phase έχει δύο αγωνιστικές λιγότερες και ολοκληρώνεται στα τέλη Δεκεμβρίου, ενώ του Champions και του Europa League στα τέλη Ιανουαρίου με τις δύο αγωνιστικές στις δύο προσεχείς εβδομάδες…

Στην αντίστοιχη περσινή κλήρωση της ίδιας φάσης για την ίδια διοργάνωση την πρώτη χρονιά του νέου φορμάτ το ελληνικό ποδόσφαιρο είχε εκπροσωπηθεί από τον Παναθηναϊκό, που είχε τερματίσει 13ος στη League Phase! Στην εφετινή κλήρωση του ενδιάμεσου γύρου των πλέι οφ δεν θα υπάρξει παρουσία ελληνικής ομάδας γιατί η ΑΕΚ τερμάτισε στην 3η θέση της League Phase, έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στους 16 και απέφυγε τη συμμετοχή στον συγκεκριμένο γύρο…

Τι θα μάθει σήμερα η ΑΕΚ



Σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουν πολλοί φίλοι της ΑΕΚ, ενθουσιασμένοι και από τις προοπτικές της ομάδας τους στην εφετινή διοργάνωση, η Ενωση δεν έχει να μάθει πολλά πράγματα από τη σημερινή κλήρωση και για αυτό δεν υπάρχει κανένας λόγος να εκπροσωπηθεί στη Νιόν, όπως και οι υπόλοιπες επτά ομάδες του εφετινού top-8.

Για τους ανθρώπους της ΑΕΚ μάλιστα θα είναι η πρώτη φορά που θα απουσιάσουν από κλήρωση στη διάρκεια της εφετινής σεζόν! Ηταν παρόντες σε όλες! Και στο διήμερο των κληρώσεων του α’ και β’ προκριματικού στις 17/18 Ιουνίου, και στις επόμενες δύο κληρώσεις του τρίτου προκριματικού και των πλέι οφ και στο Μονακό στα τέλη Αυγούστου… Αυτή είναι η πρώτη κλήρωση από την οποία θα απουσιάσουν, ενώ η ΑΕΚ συνεχίζει στη διοργάνωση.

Και αυτό γιατί η κλήρωση αφορά τις 16 ομάδες που τερμάτισαν από την 9η έως και την 24η θέση της βαθμολογίας και θα κληρωθούν μεταξύ τους προκειμένου μέσα από διπλούς αγώνες στις 19 και 26 Φεβρουαρίου να προκύψουν οι οχτώ που θα πλαισιώσουν τα clubs του top-8 για τη φάση των 16 στις 12 και 19 Μαρτίου.



Δύο πράγματα θα μάθει η ΑΕΚ

Δύο πράγματα ως προς τη συνέχεια της διοργάνωσης και τον δικό της αντίπαλο στους 16 θα μάθει η ΑΕΚ σήμερα.

Το πρώτο είναι τα δύο ζευγάρια από τα οποία θα προκύψουν οι δύο πιθανοί της αντίπαλοι στη φάση των 16. Με απλά λόγια με ποιες ομάδες (Ντρίτα ή Νόα) θα σταυρώσουν η Αλκμααρ και η Τσέλιε. Αν θα είναι Αλκμααρ-Ντρίτα ή Αλκμααρ-Νόα και αντίστοιχα Τσέλιε-Ντρίτα ή Τσέλιε-Νόα. Η ΑΕΚ δεν θα μάθει σήμερα από ποιο συγκεκριμένο ζευγάρι θα προέλθει ο αντίπαλός της στις 12 και 19 Μαρτίου, αν δηλαδή θα είναι το ζευγάρι της Αλκμααρ ή το ζευγάρι της Τσέλιε.

Αυτό θα το μάθει στην κλήρωση της 27ης Φλεβάρη, όταν τότε στο ταμπλό της διοργάνωσης, αριστερά και δεξιά, θα υπάρχουν μόνο οι δύο ομάδες που θα έχουν προκριθεί: Αλκμααρ και Τσέλιε ή όποια εκ των Ντρίτα ή Νόα έχει καταφέρει να κάνει την έκπληξη.

Το δεύτερο που θα μπορεί να τσεκάρει η ΑΕΚ μετά τη σημερινή κλήρωση είναι το σε ποια από τις δύο πλευρές του ταμπλό, όπως μπορείτε να δείτε στη φωτό, (την ασημένια αριστερά ή την πράσινη δεξιά) θα τοποθετηθούν οι καλές ομάδες της διοργάνωσης και υποψήφιες για την κατάκτηση του τροπαίου, που δεν κατάφεραν να μπουν στο top-8, όπως η Κρίσταλ Πάλας, η Φιορεντίνα και ακόμα ακόμα η Σάμσουνσπορ και η Αλκμααρ!

Αυτό θα έχει το ενδιαφέρον του για τη συνέχεια της διοργάνωσης ενόψει και της κλήρωσης της 27ης Φεβρουαρίου (η τελευταία της σεζόν που θα πάει τις διασταυρώσεις μέχρι τέλους), όταν η ΑΕΚ και οι υπόλοιπες ομάδες του top-8 τοποθετηθούν με τη σειρά τους αριστερά ή δεξιά του ταμπλό.



Πώς γίνονται οι δύο κληρώσεις

Αξίζει να σημειωθεί για όσους δεν το θυμούνται από πέρυσι, ότι στις αντίστοιχες κληρώσεις με το νέο φορμάτ υπάρχει μια σημαντική… διαφορετικότητα σε σχέση με τις κληρώσεις, όπως τις γνωρίζαμε. Επί της ουσίας οι ομάδες δεν κληρώνονται απευθείας με τον αντίπαλό τους, αλλά αυτό που στην ουσία κληρώνεται είναι σε ποια πλευρά του προσχηματισμένου ταμπλό θα τοποθετηθούν!



Για να γίνει ξεκάθαρο ας το δούμε στη σημερινή κλήρωση. Θα διεξαχθεί ανά δυάδες ομάδων, ανάλογα με τη θέση τερματισμού και θα ξεκινήσει από τις ομάδες 23/24 (Ζρίνσκι/Σίγκμα Ολομουτς), στη συνέχεια με τις ομάδες 21/22 (Κουόπιο/Σκεντίγια), 18/19 (Νόα/Ντρίτα) και 16/17 (Γιαγκελόνια/Ομόνοια). Η πρώτη ομάδα που θα βγαίνει από την κάθε δυάδα θα τοποθετείται στην ασημένια πλευρά του ταμπλό και η δεύτερη στην πράσινη.

Μετά το ίδιο θα γίνει με τις τέσσερις δυάδες ομάδων του 9-16 (15/16, 13/14, 11/12, 9/10), δηλαδή με Φιορεντίνα/Ριέκα, Τσέλιε/Αλκμααρ, Λεχ Πόζναν/Σάμσουνσπορ, Λωζάννη/Κρίσταλ Πάλας. Τέσσερις γυάλες με δύο μπαλάκια. Το πρώτο που θα τραβιέται θα στέλνει Φιορεντίνα ή Ριέκα στην αριστερή πλευρά του ταμπλό, η δεύτερη θα πηγαίνει δεξιά και έτσι θα βρίσκουν τους αντιπάλους τους στην ενδιάμεση νοκ άουτ φάση!

Η κλήρωση της ΑΕΚ



Όταν θα έχει ολοκληρωθεί η σημερινή κλήρωση τα δύο ζευγάρια, που ενδιαφέρουν την ΑΕΚ, δηλαδή της Αλκμααρ (με Ντρίτα ή Νόα) και της Τσέλιε (με Ντρίτα ή Νόα) θα βρίσκονται αριστερά ή δεξιά του ταμπλό, ενώ σήμερα τα βλέπουμε και στις δύο πλευρές. Αλλά το ΑΕΚ/Σπάρτα Πράγας θα βρίσκεται και στις δύο πλευρές του ταμπλό.

Θα ξεχωρίσουν στην επόμενη κλήρωση της 27ης Φεβρουαρίου.

Με τον ίδιο τρόπο και ανά δυάδες την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου πρώτα η Μάιντς με την ΑΕΚ Λάρνακας (7/8), μετά η Ράγιο Βαγιεκάνο με τη Σαχτάρ (5/6), η ΑΕΚ με τη Σπάρτα Πράγας (3/4) και η Στρασμπούρ με τη Ρακόφ (1/2) θα τοποθετηθούν οι τέσσερις στην ασημένια πλευρά του ταμπλό (αυτές που θα βγαίνουν πρώτες από τις τέσσερις γυάλες) και οι άλλες τέσσερις στην πράσινη.

Και με αυτόν τον τρόπο θα σχηματιστούν τα οχτώ ζευγάρια της φάσης των 16, αλλά και όλες οι διακλαδώσεις μέχρι τον τελικό της Λειψίας, χωρίς να απαιτείται άλλη κλήρωση μέχρι το τέλος της διοργάνωσης.



Η σειρά των αγώνων

Στην εφετινή δεύτερη σεζόν του νέου φορμάτ μάλιστα δεν θα απαιτηθεί έξτρα κλήρωση για τη σειρά των αγώνων. Στον ενδιάμεσο νοκ άουτ γύρο το ματς/ρεβάνς στην έδρα τους το έχουν οι ομάδες που τερμάτισαν από την 9η μέχρι την 16η θέση, στη φάση των 16 οι ομάδες του top-8 (αυτό ίσχυε και πέρυσι), στην προημιτελική φάση οι τέσσερις πρώτες ομάδες της League Phase (ή οι ομάδες που τυχόν θα τους αποκλείσουν στους 16) και στους δύο ημιτελικούς το δεύτερο ματς στην έδρα τους θα το έχουν οι δύο πρώτες ομάδες της League Phase (Στρασμπούρ/Ρακόφ) ή οι ομάδες που μέχρι τότε μπορεί να έχουν… πάρει τη θέση τους.



Γι' αυτό η ΑΕΚ γνωρίζει από τώρα ότι στους 16 θα παίξει δεδομένα στις 19 Μαρτίου το δεύτερο ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια, αν προκριθεί το ίδιο θα ισχύσει και στον προημιτελικό (ρεβάνς στις 16 Απριλίου στη Νέα Φιλαδέλφεια) και αν φτάσει στους τέσσερις θα παίξει το πρώτο ματς στην έδρα της στις 30 Απριλίου και τη ρεβάνς στην έδρα του αντιπάλου της.