Η Πολωνία μας πρόλαβε στη… στροφή, αλλά το top-10 είναι νομοτέλεια για την Ελλάδα και τις ομάδες μας!

Την ώρα που οι μεγάλες ελληνικές ομάδες τσακώνονται γύρω από το γνώριμο θέμα της διαιτησίας και του παρασκηνίου, ο Ανδρέας Δημάτος εκτιμά ότι έχει έρθει η ώρα να προστατεύσουν τα κεκτημένα τους και να επωφεληθούν από την τεράστια προοπτική που ανοίγεται μπροστά τους!

Στις αρχές του περασμένου Ιουνίου οι πέντε ομάδες που εκπροσώπησαν και συνεχίζουν να εκπροσωπούν (οι τέσσερις από τις πέντε) το ελληνικό ποδόσφαιρο στις εφετινές ευρωπαϊκές διοργανώσεις κάθισαν στο ίδιο μεγάλο τραπέζι με τους εκπροσώπους της UEFA. To αντικείμενο της σύσκεψης δεν είχε σχέση με τον προχθεσινό τους τσακωμό για τα γνώριμα και προαιώνια ζητήματα της διαιτησίας και του παρασκηνίου, αλλά με τις σημαντικές προοπτικές του ελληνικού ποδοσφαίρου στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις σε σχέση με το νέο φορμάτ διεξαγωγής.

Μπορεί οι ομάδες μας να μην το έχουν ακόμα συνειδητοποιήσει, αλλά τα συμπεράσματα εκείνης της συνάντησης, όπως και οι προβλέψεις των δύο κορυφαίων στελεχών της διεύθυνσης club competitions της UEFA, Τομπίας Χέντστουκ και Στεφάν Ανσελμό, που είχαν μιλήσει για τη μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια σε επίπεδο διασυλλογικών διοργανώσεων, επιβεβαιώθηκαν απόλυτα.

Στο 50% έπεσε μέσα μάλιστα και η εκτίμηση ότι ως προς τις χώρες του άμεσου ανταγωνισμού, εκτός από την 10η Τσεχία θα πρέπει να υπολογίζουμε πολύ και την Πολωνία με την Αυστρία. Επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψη για την Πολωνία, πριν καν αρχίσει η νέα ευρωπαϊκή σεζόν, όχι για την Αυστρία με τις πέντε ομάδες της να έχουν μέχρι σήμερα συγκεντρώσει λιγότερους βαθμούς από αυτούς που μόνη της η ΑΕΚ έχει προσφέρει στον ελληνικό συντελεστή μέσω του Conference League!

Το εκπληκτικό μάλιστα είναι ότι μετά το φινάλε της League Phase του Conference League η μεν Πολωνία ανέβηκε πρώτη στο UEFA ranking της εφετινής σεζόν ξεπερνώντας, έστω και προσωρινά, ακόμα και τη βαθμολογική συγκομιδή των εννιά αγγλικών ομάδων, η δε Αυστρία έχει περιοριστεί στην 35η θέση της εφετινής βαθμολογίας, κάτω ακόμα και από το Γιβραλτάρ… Σαφής απόδειξη ότι στο ποδόσφαιρο και κυρίως στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις, ειδικά με το νέο φορμάτ, είναι πολύ δύσκολο να επιβεβαιωθούν όλες οι προβλέψεις.

Πρώτη η Πολωνία στο top-10

Μ’ αυτά και μ’ αυτά η Πολωνία μας προσπέρασε στην τρέχουσα κατάταξη των ευρωπαϊκών χωρών και για πρώτη φορά η χώρα μας έπεσε στη 12η θέση της βαθμολογίας από την 11η στην οποία ξεκινήσαμε την εφετινή σεζόν από τα καλοκαιρινά προκριματικά.

Κάτι το οποίο βεβαίως δεν έχει και τόση μεγάλη σημασία, αφού αφενός 11η και 12η θέση δεν έχουν την παραμικρή διαφορά από πλευράς ευρωπαϊκών εισιτηρίων και αφετέρου οι ομάδες μας μέχρι το τέλος Γενάρη στις δύο αγωνιστικές που απομένουν για την ολοκλήρωση της League Phase σε Champions και Europa League έχουν να δώσουν έξι εγγυημένα παιχνίδια έναντι κανενός των πολωνικών, που… δραστηριοποιούνται μόνο στο Conference, και μάλιστα έχασαν τη μία από τις τέσσερις, αφού αποκλείστηκε η Λέγκια Βαρσοβίας το πιο δυνατό πολωνικό χαρτί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Με δύο νίκες, μία ισοπαλία και τρεις ήττες σε αυτούς τους έξι αγώνες και τα βαθμολογικά μπόνους θέσης για τις τρεις ομάδες μας, ειδικά αν και οι τρεις καταφέρουν να συνεχίσουν μαζί με την ΑΕΚ στα νοκ άουτ, η ανακατάληψη της 11ης θέσης είναι μαθηματικά βέβαιη, ενώ ταυτόχρονα η χώρα μας για τρίτη σερί σεζόν θα βρεθεί στην πρώτη δεκάδα της ετήσιας βαθμολογίας, πίσω από την Πορτογαλία, ξεπερνώντας τη Δανία!

Για την Ελλάδα είναι βεβαίως εξαιρετικά σημαντικό τι θα συμβεί στις δύο τελευταίες αγωνιστικές του Ιανουαρίου, αλλά από την άλλη πλευρά με τα τωρινά δεδομένα η χώρα που θα ξεκινούσε από την 10η θέση την επόμενη ευρωπαϊκή σεζόν θα ήταν η Πολωνία! Πάνω από την Τσεχία, αλλά και από την Ελλάδα, εκμεταλλευόμενη ότι στο τέλος της σεζόν θα βγάλει από τον συντελεστή της τη χειρότερη σεζόν της τρέχουσας 5ετίας της.

Η Πολωνία, η οποία στο ξεκίνημα της τρέχουσας 5ετίας βρισκόταν στην 30η θέση του UEFA ranking, το 2024 ήταν μόλις 21η και πέρσι τερμάτισε στην 15η θέση του ranking! Παρουσιάζει με μεγάλη διαφορά τη μεγαλύτερη βελτίωση θέσης και αποτελεσμάτων στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις, χωρίς να διαθέτει την ομάδα… φόβητρο, αλλά εκμεταλλευόμενη απλώς το Conference League κυρίως τα δύο τελευταία χρόνια!

Ερχεται η σειρά μας…

Αν δούμε όμως το μεγάλο πλάνο και όχι στενά την τωρινή εικόνα το ελληνικό ποδόσφαιρο πρέπει να αρχίζει να προετοιμάζεται για την καλύτερη προοπτική που ανοίγεται μπροστά στις ομάδες μας, μετά τις πρώτες σεζόν του 21ου αιώνα! Την καλύτερη προοπτική στα τελευταία είκοσι χρόνια στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις. Πρόκειται για ευκαιρία που δεν πρέπει με τίποτα να χαθεί, γιατί δημιουργήθηκε με την σταθερά καλή παρουσία των ομάδων μας την τελευταία τριετία.

Πρώτα με το σταθερό δίπολο της τελευταίας δεκαετίας του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο οποίο από πέρυσι προστέθηκε ο Παναθηναϊκός με τη δική του επιστροφή μέσω Conference, μετά από μεγάλο διάστημα ευρωπαϊκής ανομβρίας και από εφέτος η ΑΕΚ, η οποία και αυτή μέσω Conference έχει εφέτος την 5η καλύτερη συγκομιδή βαθμών στο σύνολο των κάπου 230 ευρωπαϊκών ομάδων, που βρέθηκαν στην εκκίνηση της εφετινής ευρωπαϊκής σεζόν!

Η Ελλάδα χρειάζεται να επιβεβαιώσει την τριετή της σταθερότητα και απλώς να περιμένει να βγει από την 5ετία της η εφιαλτική σεζόν 2022-23, που είναι η μακράν χειρότερη στην τρέχουσα 5ετία της με συνολική συγκομιδή βαθμών στο μισό από αυτούς που εφέτος έχει προσφέρει μόνη της η ΑΕΚ! 17,500 βαθμούς έχει φέρει μέχρι σήμερα στην εφετινή ελληνική συγκομιδή η ομάδα του Νίκολιτς, 8,500 βαθμοί ήταν η συνολική συγκομιδή και των τεσσάρων ομάδων μας την περίοδο 2022-23 για να καταλαβαίνουμε τις διαφορές…

Με τα τωρινά δεδομένα πάντα τα οποία απλά οι ομάδες μας χρειάζεται να συντηρήσουν, χωρίς να απαιτείται πλέον κάποια υπέρβαση τύπου κατάκτησης του Conference League από τον Ολυμπιακό το 2024, με το που θα βγει η συγκεκριμένη σεζόν από τον υπολογισμό του 5ετούς συντελεστή των χωρών, η Ελλάδα στο ξεκίνημα της σεζόν 2027-28 θα ξεκινούσε από την όγδοη θέση του UEFA ranking, πάνω και από την Ολλανδία!

Σε αυτά τα δεδομένα παραπέμπει πολύ απλά η σύγχρονη τριετία των ομάδων μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δεδομένα που είναι πολύ πιθανό και σίγουρα εξαρτάται αποκλειστικά από της ομάδες μας να βελτιωθούν και όχι να επιδεινωθούν στη διάρκεια της εφετινής και της επόμενης σεζόν, προκειμένου να κατοχυρώσουμε θέση στο ευρωπαϊκό top-10 μετά από περίπου μια 15ετία, αλλά και για να δημιουργήσουμε τις στέρεες προοπτικές για να παραμείνουμε εκεί και τα επόμενα χρόνια.

Πρόκειται για τη μεγάλη ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσουν οι ομάδες μας και το ελληνικό ποδόσφαιρο σε μία περίοδο που με το νέο φορμάτ οι ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις βρίσκονται στην καλύτερη καμπή από καταβολής τους με εξαιρετικά σημαντικές αλλά και εγγυημένες προοπτικές τόσο αγωνιστικές όσο και οικονομικές!

Καλή χρονιά με υγεία και ελπίδα για όλους αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο!