Δείτε τα 14 γκολ που πέτυχε η ΑΕΚ στην πορεία της προς την πρόκριση της στη φάση των «16» του Conference League.

Η ΑΕΚ στην παρθενική της συμμετοχή στη League Phase του Conference League έκανε εκπληκτική πορεία και πέτυχε με το... παραπάνω το στόχο της 8αδας και της απευθείας πρόκρισης στους «16». Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βγήκε 3η με συγκομιδή 13 βαθμούς και ρεκόρ 4 νίκες, 1 ισοπαλία και μόλις 1 ήττα στην πρεμιέρα στην έδρα της Τσέλιε.

Το αξιοσημείωτο για το Δικέφαλο είναι πως έχει την καλύτερη επίθεση του τουρνουά, καθώς πέτυχε 14 γκολ, ένα περισσότερο από την 5η Ράγιο Βαγιεκάνο. Φυσικά τη διαφορά έκανε η «εξάρα» επί της Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η Ένωση είχε επτά σκόρερ σε αυτή την πορεία, με τους Κουτέσα, Κοϊτά και Γιόβιτς να βάζουν από τρία γκολ.

Οι σκόρερ της ΑΕΚ στο Conference League

Ντέρεκ Κουτέσα 3

Αμπουμπακαρί Κοϊτά 3

Λούκα Γιόβιτς 3

Ραζβάν Μαρίν 2

Νίκλας Ελίασον

Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς

Ντομαγκόι Βίντα

Τα αποτελέσματα της ΑΕΚ στο Conference League