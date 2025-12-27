Ο Γιώργος Τσακίρης διάβασε για την έκτακτη σύσκεψη για τη διαιτησία -μετά τις φωνές του "σύμμαχου"- και εστιάζει στα δεδομένα που προκαλούν συγκεκριμένη κουβέντα στους ΑΕΚτζήδες...

Δεδομένα ευτυχισμένη περίοδος για τους ΑΕΚτζήδες αυτή που διανύουμε, των εορτών, όλων: Χριστουγέννων και αυτών που ακολουθούν, Πρωτοχρονιάς και Φώτων. Αυτό διότι η ομάδα τους είναι στην κορυφή της βαθμολογίας της Superleague, στο πλέον βατό μονοπάτι του Κυπέλλου, φαβορί για παρουσία στον τελικό της διοργάνωσης και φυσικά υπάρχει και η επιτυχία στην Ευρώπη. Εκεί και στο Conference League όπου η Ένωση βρέθηκε από το δύσκολο δρόμο της πρόκρισης χωρίς μαξιλαράκι ευκαιρίας στη league phase και αήττητη παρακαλώ, τη στιγμή που ήταν ανίσχυρη στην κλήρωση πριν και στα play offs! Περίφημα και καλύτερα από οποιαδήποτε ελληνική ομάδα τα κατάφερε στην league phase όπου τερμάτισε στην πρώτη 8αδα και μάλιστα κατέλαβε την 3η θέση, με αποτέλεσμα να είναι ήδη στους "16" της διοργάνωσης και σε καλό μονοπάτι που δίνει δικαίωμα στην ελπίδα για σημαντικά πράγματα στο Conference.

Πώς λοιπόν με τα παραπάνω δεδομένα να μην αισθάνεται σούπερ ο Ενωσίτης; Το αυτονόητο συμπέρασμα αναφέρω και αναδεικνύω προκειμένου να βάλω στην κουβέντα μας αυτό που ήδη συζητούν οι περισσότεροι στην κιτρινόμαυρη υπέροχη... φυλή και το κάνουν δικαιολογημένα με αφορμή την ενίσχυση της ΑΕΚ τη μεταγραφική περίοδο που επί της ουσίας έχει ξεκινήσει (ή θα έπρεπε έστω)... Γύρω λοιπόν από αυτό το θέμα συζήτησης το συμπέρασμα από την ατάκα που προκύπτει από τους εννέα στους δέκα που το... μιλάμε (και φαντάζομαι ισχύει και σε εσάς) και το αναλύουμε είναι το εξής: "Να ενισχύσουμε το ρόστερ, το αξίζει ο Νίκολιτς, για να μπορέσουμε να πάρουμε κάνα Κύπελλο και να πάμε όσο μπορούμε μακριά στο Conference, γιατί είναι ευκαιρία, όσο για το πρωτάθλημα δεν χρειάζεται να το ψάχνουμε πολύ, δεν θα μας αφήσουν, φαίνεται, δεν θα μας το επιτρέψουν καν. Όποιος βλέπει τα ματς και όσα γίνονται σε εμάς και τους άλλους το καταλαβαίνει, σιγά μη σε αφήσουν"!

Επαναλαμβάνω πρόκειται για δικαιολογημένη σκέψη και ατάκα, μα επιτρέψτε μου και εκνευριστική, που μου προσωπικά μου είναι δύσκολο να την ασπαστώ όσο και να έχει τεράστια βάση να το υποστηρίζει κανείς: στην ΑΕΚ ακυρώνουν τα (κανονικά, δεν αναφέρομαι σε οφσάιντ, ή φάουλ στον τερματοφύλακα όπως στο πρόσφατο με τον ΟΦΗ) γκολ που στους αντιπάλους μετράνε κανονικά. Έπειτα τα... γιουσουφάκια με τον μανδύα του δήθεν αντικειμενικού δημοσιογράφου σε δήθεν αντικειμενικές (τηλεοπτικές κυρίως) εκπομπές βιάζουν την πραγματικότητα, με άξιους συμπαραστάτες επί χρόνια πρώην διαιτητές που σου παρουσιάζουν δυο αποφάσεις διαφορετικές για δυο ίδιες φάσεις με σκοπό να δικαιολογήσουν το αδικαιολόγητο. Γιατί αναφέρω ότι είναι εκνευριστική η (δικαιολογημένη) σκέψη και ατάκα: "σιγά μη μας αφήσουν"; Μα φυσικά διότι δεν έχει σημασία: εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει για να διεκδικήσει και ισως κατακτήσει τον τίτλο η Ένωση, κι ας κάνουν αίσχη (γιατί τέτοια θα χρειαστούν) για να τη σταματήσουν και να ξεφτιλιστούν!

Στην ΑΕΚ έχουν ήδη ακυρώσει 9 γκολ σε 15 ματς και αντιλαμβάνεται κανείς τι θα είχε γίνει αν αυτό αφορούσε έναν εκ των δυο "συμμάχων" του παρασκηνίου του ποδοσφαίρου (οι οποίοι βρίσκονται σε προσωρινή διάσταση). Μοιράζουν τις κίτρινες θαρρείς και είναι οι παίκτες της Ένωσης όλοι... Γκατούσο και παίζουν μόνο κόφτες, όταν οι δυο βασικοί αντίπαλοί της για τον τίτλο (και από κάτω της στην βαθμολογία) μαζί έχουν ελάχιστα περισσότερες από ότι η ΑΕΚ. Πιο συγκεκριμένα 41 κίτρινες η ομάδα του Νίκολιτς και 25 έχει ο ΠΑΟΚ, ενώ μόλις 19 ο Ολυμπιακός που φωνάζει κιόλας. Προσέξτε αυτό το ζήτημα καρτών γίνεται πιο ...εριστικό αν δούμε πόσες παίρνουν οι τρεις ομάδες αυτές με Έλληνες διαιτητές: η ΑΕΚ έχει 28 κίτρινες από τους εγχώριους ρέφερι, ο ΠΑΟΚ 14 και ο Ολυμπιακός έχει μόλις 4 κίτρινες κάρτες!!! Κοινώς 15 από τις 19 συνολικά του τις έχουν δώσει οι ξένοι διαιτητές: τυχαίο; Δε νομίζω! Πού να σας αναδείξω τα φάουλ να διαπιστώσετε τι ...όργια γίνονται στις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά.

Άσχετα με τα παραπάνω η ομάδα του Νίκολιτς έχει καταφέρει κόντρα στην εχθρική διαιτησία να είναι μόνη πρώτη και καλύτερη και αυτό αρκεί! Η ΑΕΚ φωνάζει και αναδεικνύει από την αρχή το πρόβλημα της διαιτησίας και την αντιμετώπιζαν απαξιωτικά. Τα ΜΜΕ προσπερνούσαν και δεν αναδείκνυαν το δεδομένα τεράστιο ζήτημα που χει προκύψει με την άφιξη του Λανουά και τη τοποθέτησή του ως αρχιδιαιτητή. Στην πορεία άρχισαν να αντιδρούν και οι ίδιοι διαιτητές και πλέον ο ένας εκ των δυο συμμάχων κάνει ολομέτωπη επίθεση στον Λανουά και την ΕΠΟ (στον ίδιο τον Γκαγκάτση). Ξαφνικά λοιπόν υπάρχει και μάλιστα μεγάλο θέμα και πρόβλημα με τη διαιτησία στο πρωτάθλημά μας και τελικά αναδεικνύεται πως από πολύ νωρίς δεν έχουμε ούτε καν κάτι θετικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο από τη νέα ΕΠΟ και τον πρόεδρό της. Και αφού ...ουρλιάζει ο "σύμμαχος", τσουπ να και η έκτακτη σύσκεψη, λένε, για το ζήτημα της ΚΕΔ και γενικά της διαιτησίας. Μα τι έγινε; Τελικά υπάρχει θέμα και μάλιστα αναγνωρίζεται ως πρόβλημα; Μπράβο...