Η ΑΕΚ επιτέλεσε τα 2/3 της αποστολής της και έχει χρόνο για το πιο… ευχάριστο τρίτο!

Ο Ανδρέας Δημάτος εξηγεί το πώς η Ενωση του 11,01% συνεισφοράς στον εθνικό συντελεστή 5ετίας για το UEFA ranking ανέβασε το ποσοστό της στο 36,8% την εφετινή σεζόν…

Στο ξεκίνημα της ευρωπαϊκής σεζόν η ΑΕΚ είχε μία βασική σκόπευση, μετά τον περσινό σοκαριστικό αποκλεισμό από τη Νόα και ειδικά με τον τρόπο που ήρθε τοn Αύγουστο του 2024 και στην ουσία της σημάδεψε ολόκληρη την περσινή σεζόν: να επιστρέψει στα ευρωπαϊκά δρώμενα και να ζήσει με τη σειρά της τη συμμετοχή στο νέο φορμάτ των ευρωπαϊκών διοργανώσεων με τις πολλές ευκαιρίες τις οποίες πέρυσι πέταξε από το παράθυρο…

Για να το πετύχει αυτό θα έπρεπε να σπάσει την… κατάρα του τριπλού προκριματικού στο Conference, μετά από δύο παταγώδεις για τα δεδομένα της αποτυχίες. Η πρώτη τη σεζόν 2021-22 με αποκλεισμό από τον δεύτερο κιόλας προκριματικό από τη Βελέζ του Μόσταρ και η δεύτερη πέρυσι στον τρίτο προκριματικό από την Νόα, μετά την μάλλον εύκολη πρόκρισή της επί της Εσκάλδες από την Ανδόρα… Ηταν ένα στρωμένο μονοπάτι, αφού στα πλέι οφ θα την περίμενε η Ρουζομπερόκ από τη Σλοβακία αλλά η ΑΕΚ δεν το βάδισε καν…

Στην τρίτη της προσπάθεια το πέτυχε με τον δύσκολο τρόπο αποκλείοντας κατά σειρά και μάλιστα αήττητη τρεις ομάδες, που κάλλιστα θα μπορούσαν να βρίσκονται στις 36 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης και με προοπτικές πρόκρισης και οι τρεις. Ηταν μάλιστα η πρώτη φορά στη συγκεκριμένη διοργάνωση και μια από τις ελάχιστες σε καλοκαιρινά προκριματικά που στα πλέι οφ η ΑΕΚ δεν ήταν καν στις seeded teams αλλά ανίσχυρη προκειμένου να πέσει πάνω στην Αντερλεχτ μετά από τη Χάποελ Μπερ Σέβα και τον Αρη Λεμεσού…

Ο πρώτος στόχος του τρία στα τρία επετεύχθη για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή της ιστορία και η ΑΕΚ ήταν μία από τις δώδεκα ομάδες (περισσότερες από κάθε άλλη

φορά) στο σύνολο των 88 που αγωνίστηκαν στον δεύτερο προκριματικό και κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τη League Phase της διοργάνωσης.

Το πιο δύσκολο είχε γίνει, αλλά η ΑΕΚ είχε να εκπληρώσει το δεύτερο από τα τρία μέρη της εφετινής της αποστολής: να βελτιώσει τις επιδόσεις της σε group/league

stage ευρωπαϊκής διοργάνωσης, που ήταν οι χειρότερες μακράν σε σχέση με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ ειδικά τα τελευταία χρόνια και να καταφέρει να «χτίσει» έναν αξιοπρεπή ευρωπαϊκό συντελεστή μέσα από αυτή την πρώτη της συμμετοχή στη League Phase του Conference, κάτι που την αμέσως προηγούμενη χρονιά είχε κάνει και ο Παναθηναϊκός: το καλοκαίρι του 2024 μετείχε στις κληρώσεις με τον συντελεστή της Ελλάδας γιατί ο δικός του ήταν χαμηλότερος (6,350 o εθνικός, 5,000 ο δικός του) καιπέρυσι είχε τον δικό του αξιοπρεπή συντελεστή στους 16,000 πόντους.

Οι πέντε σεζόν στον τρέχοντα συντελεστή 5ετίας της ΑΕΚ προκαλούσαν απλά μελαγχολία… 3,000 βαθμοί τη σεζόν 2020-21, 1,500 τη σεζόν 2021-22, το απόλυτο μηδέν λόγω απουσίας τη σεζόν 2022-23, 3,000 βαθμοί τη σεζόν 2023-24 και 2,000 την περσινή σεζόν, όσους το… μπόνους αποκλεισμού από τον τρίτο προκριματικό του Conference. Αυτό που δίνει η UEFA για να ανταμείψει την προσπάθεια… Οι 3,000 βαθμοί της σεζόν 2020-21 έφυγαν στο ξεκίνημα της σεζόν προκειμένου στον τρέχοντα συντελεστή 5ετίας να προστεθεί ο απολογισμός της εφετινής σεζόν!

Στις δεκατρείς προηγούμενες συμμετοχές της σε group stage ευρωπαϊκής διοργάνωσης, η ΑΕΚ δεν είχε καταφέρει ποτέ να κάνει περισσότερες από δύο νίκες. Και αυτό μάλιστα το είχε πετύχει μόλις δύο στις δεκατρείς φορές: το 2006-7 στην καλύτερη συμμετοχή της ιστορίας της στο Champions League και τη σεζόν 2010-11 στο Europa… Aπό τότε είχε αρκεστεί στη μία νίκη στην καλύτερη περίπτωση. Σε αυτές μάλιστα τις 13 συμμετοχές είχε καταφέρει μόλις στις τέσσερις να συνεχίσει και

μετά τον όμιλο…

Το Conference League προσφερόταν για κάτι περισσότερο. Για την ΑΕΚ ήταν επιτακτική ανάγκη το κάτι περισσότερο προκειμένου να μην μείνει χωρίς αντίκρισμα το καλοκαιρινό τρία στα τρία. Εγινε πρώτα το ρεκόρ στην Τουρκία με την τρίτη νίκη και οι νίκες έγιναν τέσσερις σε έξι ματς με δραματικό τρόπο το βράδυ της Πέμπτης… Θα μπορούσαν να είναι και πέντε αν δεν είχε μείνει στο 1-1 με τη Σάμροκ, που αντικειμενικά ήταν η μόνη πραγματικά αδύναμη ομάδα σε σχέση με τις εννιά που έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα και ηττήθηκε μόνο από τη μία, την Τσέλιε στη Σλοβενία.

Ιστορικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο πέντε νίκες σε όμιλο έχει πετύχει μόνο ο ΠΑΟΚ επίσης για το Conference League της περιόδου 2023-24, όταν ο Δικέφαλος του Βορρά είχε ήδη αντιληφθεί πόσο μεγάλη ευκαιρία αποτελεί η συγκεκριμένη διοργάνωση προκειμένου να εκτοξεύσει τον ευρωπαϊκό του συντελεστή.

Ετσι η ΑΕΚ πέτυχε και το δεύτερο μέρος του εφετινού της στόχου: πρόκριση στους 16 από το top-8 (μαζί με τη Ρακόφ και τη Σπάρτα Πράγας είναι οι τρεις ομάδες που ξεκίνησαν από τον δεύτερο προκριματικό του Conference League και έχουν εξασφαλισμένη θέση στους 16), τέσσερις νίκες σε έξι ματς και ένα νούμερο στην τελευταία σεζόν του συντελεστή 5ετίας της που είναι 13,000, ενώ το σύνολο στις προηγούμενες τέσσερις μαζί μας κάνει… 6,500 και φτιάχνει τον τρέχοντα συντελεστή της στους 19,500 βαθμούς.

Όταν η Ελλάδα κατάφερνε πέρυσι να τερματίσει στην 12 η θέση του UEFA ranking η συνεισφορά της ΑΕΚ στον ελληνικό συντελεστή 5ετίας ήταν 13,500 βαθμοί στο σύνολο των 122,550 που είχαν φέρει όλες μαζί οι ελληνικές ομάδες. Ποσοστό συνεισφοράς; 11,01%... Στην εφετινή σεζόν από τους 47,500 «ελληνικούς βαθμούς» η ΑΕΚ έχει φέρει τους 17,500! Ποσοστό συνεισφοράς; 36,8% Κάπως καλύτερο…

Τι υπάρχει από εδώ και πέρα; Ηρεμία, περισυλλογή και χαμηλά ο πήχης όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Μάριος Ηλιόπουλος. Τα όνειρα για τη Λειψία

μπορούν να τα κάνουν οι οπαδοί. Η ΑΕΚ έχει περισσότερους από δύο μήνες μπροστά της για να προετοιμάσει τα ματς στις 12 και 19 Μαρτίου.

Στις 16 Ιανουαρίου δεν θα είναι παρούσα στη Νιόν (η πρώτη φορά που θα απουσιάζει εφέτος από κληρώσεις) και απλά θα μάθει τα δύο ζευγάρια του ενδιάμεσου γύρου των πλέι οφ (στα οποία θα υπάρχει η Αλκμααρ και η Τσέλιε που θα έχουν αντίπαλο ή την Ντρίτα ή τη Νόα) από τα οποία θα προκύψει ο αντίπαλός της στους 16.

Επόμενο ραντεβού της στη Νιόν θα είναι στις 27 Φεβρουαρίου. Εκεί θα μάθει και τον αντίπαλό της στους 16 αλλά και την πλευρά του ταμπλό στην οποία θα τοποθετηθεί

με όλες τις διασταυρώσεις μέχρι το τέλος. Ορεξη να έχεις για σενάρια και υπολογισμούς μέχρι τότε…

Το τρίτο μέρος της κιτρινόμαυρης αποστολής θα έχει σαφώς υψηλότερο συντελεστή δυσκολίας. Αυτό όμως το τελευταίο τρίτο θα έχει περισσότερη απόλαυση και πλέον λιγότερο άγχος. Οι υπολογισμοί μπορούν να περιμένουν…