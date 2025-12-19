Σπουδαία διάκριση για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, που σημείωσε τα περισσότερα γκολ από κάθε άλλη στη League Phase του Conference.

Τα γκολ των Κουτέσα και Γιόβιτς στο φινάλε του αγώνα της ΑΕΚ με την Κραϊόβα (18/12) έδωσαν μια τεράστια νίκη με 3-2 στην Ένωση, και μαζί το εισιτήριο για τη φάση των «16», γλιτώνοντας τον ενδιάμεσο γύρο των Playoffs.

Έτσι, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα μάθει στην κλήρωση της 27ης Φεβρουαρίου 2026 το πλήρες μονοπάτι της στο Conference League, έχοντας τερματίσει στην 3η θέση της League Phase μετά από αυτή την τεράστια ανατροπή.

Ένα ακόμη σημαντικό επίτευγμα της Ένωσης όμως είναι και η επιθετική της συγκομιδή. Τα 14 γκολ με τα οποία ολοκλήρωσε τη φάση του ενιαίου ομίλου ήταν τα περισσότερα από κάθε μια από τις 36 ομάδες, δίνοντάς την την καλύτερη επίθεση και αφήνοντας από κάτω συλλόγους όπως η Ράγιο Βαγιεκάνο, η Κρίσταλ Πάλας, αλλά και το Στρασβουργο που ολοκλήρωσε στην 1η θέση.

Οι ομάδες με τα περισσότερα γκολ στη League Phase:

ΑΕΚ - 14

Ράγιο Βαγιεκάνο - 13

Λεχ Πόζναν - 12

Στρασβούργο - 11

Κρίσταλ Πάλας - 11