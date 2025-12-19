ΑΕΚ: Πότε είναι η κλήρωση των Play Offs και οι ημερομηνίες των ματς
- Oι κληρώσεις των νοκ άουτ του Conference League
- Οι ημερομηνίες των νοκ άουτ του Conference League
- Πότε και πού διεξάγεται ο τελικός του Conference League 2026
Η «αλύγιστη» ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς προκρίθκε στους «16» του Conference League. Με δυο γκολ στις καθυστερήσεις ο Δικέφαλος έκανε ανατροπή κόντρα στην Κραϊόβα και τερμάτισε στην 3η θέση.
Μια εκ των Νόα, Ντρίτα, Τσέλιε και Άλκμααρ θα συναντήσει η Ένωση, η οποία θα μπει για τελευταία φορά στην τρέχουσα σεζόν σε κλήρωση στις 27 Φεβρουαρίου, όταν και θα μάθει το πλήρες μονοπάτι της μέχρι τέλους.
Επόμενο ευρωπαϊκό ματς της ΑΕΚ θα είναι στις 12 Μαρτίου, εκτός έδρας και η ρεβάνς θα γίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια μια εβδομάδα αργότερα.
- Playoffs: 16 Ιανουαρίου 2026
- Φάση των «16», προημιτελικά, ημιτελικά και τελικός: 27 Φεβρουαρίου 2026
- Playoffs: 19 και 26 Φεβρουαρίου 2026
- Φάση των «16»: 12 και 19 Μαρτίου 2026
- Προημιτελικά: 9 και 16 Απριλίου 2026
- Ημιτελικά: 30 Απριλίου και 7 Μαΐου 2026
- Τελικός: 27 Μαΐου 2026 (Λειψία, Γερμανία)
Στο Leipzig Stadium στη Λειψία της Γερμανίας θα διεξαχθεί ο τελικός του Conference League στις 27 Μαΐου 2026. Το στάδιο χωρητικότητας 47.000 θεατών φιλοξένησε πέντε αγώνες στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006 και τέσσερις στο EURO 2024.
Φυσικά, ο νικητής της σεζόν 2025-26 εξασφαλίζει συμμετοχή στη League Phase του Europa League 2026-27, εφόσον δεν έχει ήδη προκριθεί μέσω του εγχώριου πρωταθλήματος.
