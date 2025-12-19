Η ΑΕΚ στις 27 Φεβρουαρίου μάθει την αντίπαλο της στους «16», ενώ θα παίξει ξανά στo Conference League στις 12 Μαρτίου.

Η «αλύγιστη» ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς προκρίθκε στους «16» του Conference League. Με δυο γκολ στις καθυστερήσεις ο Δικέφαλος έκανε ανατροπή κόντρα στην Κραϊόβα και τερμάτισε στην 3η θέση.

Μια εκ των Νόα, Ντρίτα, Τσέλιε και Άλκμααρ θα συναντήσει η Ένωση, η οποία θα μπει για τελευταία φορά στην τρέχουσα σεζόν σε κλήρωση στις 27 Φεβρουαρίου, όταν και θα μάθει το πλήρες μονοπάτι της μέχρι τέλους.

Επόμενο ευρωπαϊκό ματς της ΑΕΚ θα είναι στις 12 Μαρτίου, εκτός έδρας και η ρεβάνς θα γίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια μια εβδομάδα αργότερα.

Oι κληρώσεις των νοκ άουτ του Conference League

Playoffs: 16 Ιανουαρίου 2026

Φάση των «16», προημιτελικά, ημιτελικά και τελικός: 27 Φεβρουαρίου 2026

Οι ημερομηνίες των νοκ άουτ του Conference League

Playoffs: 19 και 26 Φεβρουαρίου 2026

Φάση των «16»: 12 και 19 Μαρτίου 2026

Προημιτελικά: 9 και 16 Απριλίου 2026

Ημιτελικά: 30 Απριλίου και 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 27 Μαΐου 2026 (Λειψία, Γερμανία)

Πότε και πού διεξάγεται ο τελικός του Conference League 2026

Στο Leipzig Stadium στη Λειψία της Γερμανίας θα διεξαχθεί ο τελικός του Conference League στις 27 Μαΐου 2026. Το στάδιο χωρητικότητας 47.000 θεατών φιλοξένησε πέντε αγώνες στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006 και τέσσερις στο EURO 2024.

Φυσικά, ο νικητής της σεζόν 2025-26 εξασφαλίζει συμμετοχή στη League Phase του Europa League 2026-27, εφόσον δεν έχει ήδη προκριθεί μέσω του εγχώριου πρωταθλήματος.