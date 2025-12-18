ΑΕΚ - Κραϊόβα: Η ενδεκάδα του Δικεφάλου
Η ΑΕΚ είναι «αγκαλιά» με την 8αδα και την πρόκριση στους «16» του Conference League. Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει μπροστά του την πρόκληση να κλείσει νικηφόρα την πορεία της στη League Phase και το τελευταίο της «εμπόδιο» είναι η Κραϊόβα.
Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα της αναμέτρησης στη Νέα Φιλαδέλφεια έγιναν γνωστές οι επιλογές του Σέρβου τεχνικού για την αρχική ενδεκάδα.
Ο Στρακόσα θα είναι στην εστία, με τους Ρότα, Βίντα, Ρέλβας και Πήλιο μπροστά του. Μάνταλος - Μαρίν δίδυμο στα χαφ, ενώ Πινέδα - Περέιρα θα έχουν ελεύθερο ρόλο πίσω από το επιθετικό δίδυμο Κοϊτά - Γιόβιτς.
Επί της ουσίας πρόκειται για την ενδεκάδα που κατέβασε ο Μάρκο Νίκολιτς στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τη Σάμσουνσπορ, με τον Βίντα αντί του τραυματία Μουκουντί, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής.
Η σύνθεση της ΑΕΚ: Στρακόσα - Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος - Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Περέιρα - Κοϊτά, Γιόβιτς
Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκρούγιτς, Κουτέσα, Ελίασον, Πένραϊς, Κοσίδης, Χρυσόπουλος.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.