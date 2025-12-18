Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στην Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ είναι «αγκαλιά» με την 8αδα και την πρόκριση στους «16» του Conference League. Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει μπροστά του την πρόκληση να κλείσει νικηφόρα την πορεία της στη League Phase και το τελευταίο της «εμπόδιο» είναι η Κραϊόβα.

Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα της αναμέτρησης στη Νέα Φιλαδέλφεια έγιναν γνωστές οι επιλογές του Σέρβου τεχνικού για την αρχική ενδεκάδα.

Ο Στρακόσα θα είναι στην εστία, με τους Ρότα, Βίντα, Ρέλβας και Πήλιο μπροστά του. Μάνταλος - Μαρίν δίδυμο στα χαφ, ενώ Πινέδα - Περέιρα θα έχουν ελεύθερο ρόλο πίσω από το επιθετικό δίδυμο Κοϊτά - Γιόβιτς.

Επί της ουσίας πρόκειται για την ενδεκάδα που κατέβασε ο Μάρκο Νίκολιτς στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τη Σάμσουνσπορ, με τον Βίντα αντί του τραυματία Μουκουντί, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Στρακόσα - Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος - Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Περέιρα - Κοϊτά, Γιόβιτς

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκρούγιτς, Κουτέσα, Ελίασον, Πένραϊς, Κοσίδης, Χρυσόπουλος.