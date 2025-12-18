Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta, το ΑΕΚ - Κραϊόβα και το Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ στη Euroleague.

Το πρόγραμμα των μεταδόσεων της ημέρας (18/12) ξεκινάει με τους Galacticos by Interwetten στις 14:00 που σχολιάζουν όλα όσα έγιναν στις αναμετρήσεις της Τετάρτης για το Κύπελλο Ελλάδας, αλλά και τα μεταγραφικά των ομάδων της Super League εν όψει Ιανουαρίου. Αμέσως μετά (16:15) ακολουθεί το Gazz Floor by Novibet για όλο το ρεπορτάζ πριν τα ματς της 17ης στροφής της Euroleague.

Στις 21:15, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Χάποελ Τελ Αβίβ στο κλειστό του ΟΑΚΑ σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports prime. Στις 21:30 ακολουθεί το Αρμάνι Μιλάνο - Φενέρμπαχτσε (Nova Sports 5) και στις 21:45 το Ρεάλ Μαδρίτης - Παρί (Nova Sports 4).

Στο ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ σήμερα φιλοξενεί την Κραϊόβα στην «OPAP Arena» στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής για τη League Phase του Conference League. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 και το ματς θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 2 και από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Στην Ιταλία, στις 21:00, Νάπολι και Μίλαν κοντράρονται στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας για το εισιτήριο στον μεγάλο τελικό του Super Cup. Το παιχνίδι μεταδίδεται ζωντανά από το Νova Sports 2.

