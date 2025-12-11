Η Σάμσουνσπορ προηγήθηκε μόλις στο 4', αλλά η ΑΕΚ με εντυπωσιακή απόδοση στο πρώτο ημίωρο του β' μέρους και γκολάρες από Μάριν και Κοϊτά (1-2) βρίσκεται μια ανάσα από την απευθείας πρόκρισή της στους «16» του Conference League!

Η Ευρωπαία ΑΕΚάρα μετά το σπουδαίο διπλό στη Φλωρεντία, άλωσε και τη Σαμσούντα! Παρότι οι κιτρινόμαυροι βρέθηκαν νωρίς πίσω στο σκορ με αυτογκόλ του Μουκουντί, στο δεύτερο μέρος «πνίγοντας» τη Σάμσουνσπορ με μια εκπληκτική εκτέλεση φάουλ του Μαρίν και με μια σουτάρα του Κοϊτά έκαναν τη σούπερ ανατροπή επικρατώντας με 1-2 και σφράγισε την πρόκρισή της από τη League Phase του Conference League, φουλάροντας πλέον για την πρώτη οκτάδα που δίνει απευθείας το εισιτήριο για τους 16! Έβδομη σερί νίκη σε όλες τις διοργανώσεις για την Ένωση, αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού ο Μουκουντί.

Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ: Έτσι ξεκίνησαν

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν επιφύλασσε κάποια έκπληξη στην ενδεκάδα της ΑΕΚ προχωρώντας στις αναμενόμενες επιλογές σε σχηματισμό 4-4-2 με εσωτερικούς μέσους. Ο Στρακόσα ήταν στην εστία, οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα στην άμυνα, οι Μάνταλος και Μαρίν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τους Περέιρα και Πινέδα μπροστά τους ως εσωτερικοί μέσοι και ο Κοιτά με τον Γιόβιτς μπροστά . Για τη Σάμσουνσπορ ο Τόμας Ρέις ξεκίνησε με τον Κοτσούκ στην εστία, τους Τόμασον, Φαν Ντρόχελεν, Σάτκα και Γιαβρού τετράδα στην άμυνα και τους Μακουμπού, Χόλσε και Εντσάμ στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Οι Κιλίντς και Μουσάμπα ήταν στα δύο άκρα και προωθημένος ο Μουαντιλμάτζι.

Κακό ξεκίνημα για την ΑΕΚ και πίσω στο σκορ από νωρίς

Η Σάμσουνσπορ επιβεβαίωσε από το ξεκίνημα του παιχνιδιού ότι είναι ένα σύνολο που βασίζεται στην ένταση, με την ΑΕΚ να υστερεί σε αυτόν τον τομέα και να βρίσκεται σε τρικυμία στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού. Μάλιστα η τουρκική ομάδα στην πρώτη της επίσκεψη στην περιοχή του Στρακόσα πήρε κεφάλι στο σκορ. Μόλις στο 4' μετά από μια αδύναμη απομάκρυνση του Ρότα, ο Εντσάμ ανέκτησε την μπάλα, πέρασε στον Μουσάμπα αριστερά, αυτός έκανε το γύρισμα και ο Μουκουντί στάθηκε άτυχος καθώς στην προσπάθειά του να διώξει με το κεφάλι, είδε την μπάλα να παίρνει τροχιά προς την εστία καταλήγοντας στα δίχτυα για το 1-0. Οι γηπεδούχοι που είχαν τον απόλυτο έλεγχο λίγο έλειψε να βρουν και δεύτερο τέρμα στο 12' αλλά το σουτ του Εντσάμ πέρασε ελάχιστα δίπλα από το κάθετο δοκάρι.

Μετά το πρώτο τέταρτο η ΑΕΚ άρχισε να κρατάει περισσότερο την μπάλα στα πόδια της, κυκλοφορώντας την καλύτερα καθώς περιόρισε τα λάθη έχοντας στο 18' την πρώτη της καλή στιγμή όταν ο Κοϊτά δεν μπόρεσε να πιάσει το ψαλίδι, η μπάλα έπεσε στον Περέιρα, αλλά το σουτ του Αργεντινού χαφ πέρασε πάνω από το οριζόντιο. Ωστόσο, η Σάμσουνσπορ πήρε λίγο αργότερα ξανά τα ηνία του ματς, με τον Στρακόσα να φωνάζει «παρών» σε δύο περιπτώσεις αποκρούοντας εντυπωσιακά τα σουτ του Εντσάμ στο 28' και στο 31' με την τουρκική ομάδα να ξεκινάει τις επιθέσεις της συνεχώς από τη δεξιά πλευρά της ΑΕΚ.

Η Ένωση πάντως από μια στατική μπάλα κόντρα στη ροή του ματς παραλίγο να φτάσει στην ισοφάριση. Στο 34' ο Μάνταλος γέμισε γλυκά μέσα στην περιοχή των γηπεδούχων με εκτέλεση φάουλ και ο Μοιυκουντί ανενόχλητος σηκώθηκε, έπιασε την κεφαλιά, αλλά δεν βρήκε στόχο! Οι κιτρινόμαυροι χρειαζόταν να βρουν περισσότερη συγκέντρωση στο παιχνίδι, κάτι που πήγε να τους στοιχίσει ένα δεύτερο τέρμα στο 42' όταν έπειτα από λάθος του Μάνταλου στο κέντρο, η Σάμσουνσπορ έφυγε στην αντεπίθεση, ο Μουσάμπα έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Μουαντιλματζί δεν βρήκε την μπάλα για πολύ λίγο προκειμένου να τη στείλει στα δίχτυα με προβολή.

Μεταμορφωμένη ΑΕΚ, γκολάρες από Μαρίν και Κοϊτά και «διπλάρα» στη Σαμσούντα

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Νίκολιτς προχώρησε σε αναγκαστική αλλαγή καθώς ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο Μουκουντί δεν του επέτρεψε να συνεχίσει, με τον Βίντα να τον αντικαθιστά. Η ΑΕΚ φαινόταν αν πατάει καλύτερα στα πρώτα λεπτά του δευτέρου μέρους, απειλώντας με ένα δυνατό σουτ του Κοϊτά στο 47' που βρήκε σε ετοιμότητα τον Κότσουκ. Και πέντε λεπτά αργότερα μια στατική φάση ήταν αυτή που οδήγησε την ΑΕΚ στην ισοφάριση με μια εξαιρετική εκτέλεση από τον Μαρίν. Ο Κοϊτά κέρδισε φάουλ σε εξαιρετική θέση και ο Ρουμάνος μέσος με ένα φοβερό στημένο έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι του Κότσουκ για το 1-1 στο 52'!

Η ΑΕΚ ξεκάθαρα έβγαζε και περισσότερη ενέργεια πάνω στο χορτάρι, αλλά και συνδυαστικό ποδόσφαιρο, είχε πάρει μέτρα στο γήπεδο και κυριαρχούσε. Στο 62' μια πανέξυπνη πάσα του Περέιρα, έβγαλε τον Πινέδα στην αντεπίθεση, με αρκετούς κιτρινόμαυρους να πατάνε περιοχή, αλλά ο Μεξικανός καθυστέρησε πετώντας μια σημαντική στιγμή, όπως λίγο νωρίτερα είχε συμβεί με τον Πήλιο όταν ενώ είχε επιλογές μέσα στο κουτί προσπάθησε να τελειώσει μόνος του τη φάση. Και στο 63' μια ΑΕΚ ασταμάτητη έφερε τούμπα το ματς μέσα στη Σαμσούντα! Ο Ρότα έβγαλε την προωθητική μπαλιά προς τον Κοϊτά, ο Μαυριτανός υποδέχτηκε την μπάλα, έκανε ό,τι ήθελε τον Φαν Ντρόχελεν με εξαιρετική ντρίμπλα και με μια σουτάρα και με τη βοήθεια του δοκαριού έγραψε το 1-2!

Η ΑΕΚ είχε μεταμορφωθεί στο δεύτερο μέρος πετώντας φωτιές, με τη Σάμσουνσπορ να ήταν εκείνη πλέον που αδυνατούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό δείχνοντας να έχει μείνει από δυνάμεις από το πρώτο μέρος. Από το 70' και έπειτα η Σάμσουνσπορ πήρε μέτρα στο γήπδο, με την ΑΕΚ ωστόσο να μην απειλείται ουσιαστικά, παίζοντας με προσήλωση στην άμυνα και περιμένοντας να χτυπήσει στην κόντρα. Ο Νίκολιτς έριξε στο ματς τον Γκρούγιτς αντί του Μάνταλου και τον Ελίασον αντί του Κοϊτά φρεσκάροντας την ΑΕΚ, η οποία είδε τον Ρότα στο 95' να σώζει πάνω στη γραμμή την προσπάθεια του Σίσεϊ, να κρατάει το 1-2 και να φεύγει από τη Σαμσούντα με ένα τεράστιο διπλό!

MVP: Ο Κοϊτά μπορεί να είχε έναν άχαρο ρόλο στο πρώτο μέρος, ωστόσο στο δεύτερο ήταν καθοριστικός. Πήρε το φάουλ με το οποίο ήρθε η ισοφάριση από τον Μαρίν και με μια γκολάρα έκανε την ανατροπή!

Στο ύψος τους: Σπουδαίο παιχνίδι από τον Μαρίν στη μεσαία γραμμή, με τον Ρουμάνο χαφ με μια εκπληκτική εκτέλεση φάουλ να ισοφαρίζει. Ματσάρα και από τον Περέιρα στον άξονα, ενώ ο Στρακόσα με δύο μεγάλες επεμβάσεις στο πρώτο μέρος κράτησε το 1-0.

Αδύναμος κρίκος: Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της Σάμσουνσπορ των Φαν Ντρόχελεν και Σάτκα πελαγοδρομούσε στο δεύτερο μέρος, με την ΑΕΚ να κάνει ό,τι θέλει.

Η γκάφα: Την έκανε ο Ρότα στην απρόσεκτη απομάκρυνσή του στο γκολ που δέχεται η ΑΕΚ.

Το στραγάλι: Ο Γάλλος Ζερεμί Πινιάρ δεν είχε κάποια δύσκολη φάση στο ματς. Έκανε μια καλή διαιτησία σε γενικές γραμμές αν και έβγαζε εύκολα τις κίτρινες.

Το ταμείο του Gazzetta: Φοβερή ΑΕΚάρα άλωσε τη Σαμσούντα, πέτυχε δεύτερο συνεχόμενο τεράστιο διπλό μετά τη Φλωρεντία και βάζει πλώρη για την πρώτη οκτάδα και την απευθείας πρόκριση στους 16! Στο πρώτο μέρος η Ένωση υστερούσε σε ένταση αλλά και στο passing game, όμως στο δεύτερο έβγαλε τρομερή ενέργεια, βρήκε ωραίο συνδυαστικό ποδόσφαιρο και «έπνιξε» τη Σάμσουνσπορ που δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό της φεύγοντας με ένα σπουδαίο τρίποντο από την Τουρκία.

Σάμσουνσπορ (Τόμας Ρέις): Κότσουκ, Τόμασον (85' Σίσει), Φαν Ντρόχελεν, Σάτκα, Γιαβρού (78' Μέντες), Μακουμπού, Χόλσε, Εντσάμ (78' Σονέρ), Κιλίντς, Μουσάμπα (74' Ταχσίν), Μουαντιλμάτζι

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί (46' Βίντα), Ρότα, Περέιρα, Πινέδα, Μαρίν (93' Πένραϊς), Κοϊτά (84' Ελίασον), Μάνταλος (82' Γκρούγιτς), Γιόβιτς