Η ΑΕΚ θέλει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής διευρύνοντας το νικηφόρο σερί κόντρα στον Παναιτωλικό. Ποιες οι σκέψεις του Νίκολιτς απέναντι και στην κόπωση από τα σερί παιχνίδια.

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε εξαιρετικό μομέντουμ καθώς εκτός του ότι παραμένει κοντά στην κορυφή στο πρωτάθλημα, στην Ευρώπη με τα δύο διπλά σε Φλωρεντία και Σαμσούντα εκτινάχθηκε και φουλάρει πλέον για το πλασάρισμα στην πρώτη οκτάδα της League Phase του Conference League που θα τη στείλει απευθείας στους 16 της διοργάνωσης. Το παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης, όμως, με την Κραϊόβα στην OPAP Arena μπορεί να περιμένει γιατί απόλυτη προτεραιότητα για τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του επιβάλλεται να έχει το αυριανό (14/12, 17:30) επικίνδυνο ματς στο Αγρίνιο με αντίπαλο τον Παναιτωλικό. Κάτι που φρόντισε να τονίσει στις δηλώσεις του ο Σέρβος κόουτς, ο οποίος το έχει καταστήσει σαφές και στην ομιλία προς τους παίκτες του.

Η Ένωση «τρέχει» ένα φοβερό σερί επτά νικών σε όλες τις διοργανώσεις -τις πέντε στο πρωτάθλημα- και έχει μπροστά της ακόμα ένα ματς-κλειδί καθώς είμαστε δύο στροφές πριν τη διακοπή και η ΑΕΚ έχει τη μεγάλη ευκαιρία να πάει για τις γιορτές των Χριστουγέννων παραμένοντας μια ανάσα από την κορυφή. Προφανώς και οι κιτρινόμαυροι έχουν προετοιμαστεί για ένα δύσκολο ματς, ενώ έχουν να αντιμετωπίσουν και την κόπωση από τα συνεχόμενα απαιτητικά παιχνίδια και τα ταξίδια. Ειδικά από τη στιγμή που αγωνίστηκαν την Πέμπτη στη Σαμσούντα επιστρέφοντας τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Κάτι που σημαίνει ότι δεν υπήρχε δυνατότητα ουσιαστικής προετοιμασίας, όπως συμβαίνει πάντα μετά από ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Συν τοις άλλοις υπάρχουν και οι απουσίες που πρέπει να αντιμετωπίσει ο Νίκολιτς. Ο Ζίνι φαινόταν ότι δύσκολα θα προλάβαινε, οι Γκατσίνοβιτς, Πιερό και Οντουμπάτζο είναι γνωστό ότι θα απουσίαζαν, ενώ το τελευταίο πρόβλημα που προστέθηκε έχει να κάνει με τον Μουκουντί, ο οποίος ένιωσε μια ενόχληση στο ματς με τη Σάμσουνσπορ, έγινε αναγκαστική αλλαγή και ήταν εξαιρετικά αμφίβολος.

Όσον αφορά τα πιθανά πλάνα του Νίκολιτς, στη μεσοεπιθετική γραμμή έχουν επανέλθει κάποιοι παίκτες που του δίνουν περισσότερες λύσεις. Στο τέρμα θα είναι ο Στρακόσα, ο Βίντα αναμένεται να βρεθεί πλάι στον Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας, με τον Ρότα δεξιά και ίσως τον Πένραϊς να έχει το προβάδισμα αριστερά. Στον άξονα στους Πινέδα και Μαρίν είναι πιθανό να προστεθεί ο Γκρούγιτς, στην κορυφή ο Γιόβιτς αποτελεί τη μοναδική επιλογή για ακόμα ένα παιχνίδι, ενώ για τις δύο επιλογές μεσοεπιθετικά υπάρχουν οι Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμης που είναι ξανά διαθέσιμοι, ωστόσο θέση διεκδικούν και οι Ελίασον και Κουτέσα.