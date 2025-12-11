Πινέδα: «Στο σωστό δρόμο για να καταφέρουμε μεγάλα πράγματα»

Οι δηλώσεις του Ορμπελίν Πινέδα στην κάμερα του Cosmote TV μετά το «διπλό» της ΑΕΚ στη Σαμψούντα.

Η ΑΕΚ έκανε σπουδαίο δεύτερο ημίχρονο στη Σαμψούντα και έκανε τεράστιας βαθμολογικής σημασίας ανατροπή επί της Σάμσουνσπορ, την οποία υπέταξε με 2-1. Ο Ορμπελίν Πινέδα για ακόμα ένα ματς ήταν βασικός για το Δικέφαλο και έκανε ολοκληρωτικό παιχνίδι στη μεσαία γραμμή, όντας από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας του Μάρκ Νίκολιτς, όπως άλλωστε εδώ και εβδομάδες.

Ο Μεξικανός χαφ μίλησε στην κάμερα του Cosmote TV και τόνισε πως η ΑΕΚ βρίσκεται σε καλό δρόμο για να καταφέρει μεγάλα επιτεύγματα στο άμεσο μέλλον.

Οι δηλώσεις του Ορμπελίν Πινέδα

«Στην αρχή μας κόστισε το πως μπήκαμε, μετά σταθεροποιήσαμε την απόδοση μας και γυρίσαμε το παιχνίδι, αυτός ήταν ο στόχος. Η δουλειά από τους συμπαίκτες μου και η ομαδική δουλειά έφερε τη νίκη. Μας μένει ένα συναίσθημα χαράς, πήραμε άλλη μια νίκη εκτός έδρας.

Είναι αλήθεια τις προηγούμενες ο προπονητής μας μίλησε, ζήτησε συγκεκριμένα πράγματα από τον κάθε ένα και έπρεπε ο κάθε παίκτης να προσαρμόσει τα χαρακτηριστικά του στα ζητούμενα του προπονητή. Τα καταφέραμε. Είμαστε στο σωστό δρόμο για να καταφέρουμε μεγάλα πράγματα στη συνέχεια!».