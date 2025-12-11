Σάμσουνσπορ - ΑΕΚ: Τα highlights του ματς (vid)
Νίκη - χρυσάφι για την ΑΕΚ στη Σαμψούντα! Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έκανε ονειρικό δεύτερο ημίχρονο και παρόλο που βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ έκανε την ανατροπή και επικράτησε της Σάμσουνσπορ με 2-1.
Η βραδιά δεν ξεκίνησε καλά για την Ένωση, καθώς μόλις στο 4ο λεπτό βρέθηκε να «κυνηγάει» το σκορ. Στο 4ο λεπτό ο Εντσάμ έκλεψε την μπάλα έπειτα από λάθος του Ρότα πάσαρε στον Μουσάμπα, ο οποίος σέντραρε και ο Μουκουντί με το κεφάλι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Στρακόσα.
Οι Τούρκοι ήταν καλύτεροι σε μεγάλος μέρος του πρώτου μέρους αλλά ο για ακόμα ένα ματς φανταστικός Θωμάς Στρακόσα κράτησε «όρθια» την ομάδα του, κάνοντας δυο μεγάλες αποκρούσεις σε σουτ του Εντσάμ.
Το δεύτερο μέρος ήταν.... τελείως διαφορετικό ματς, καθώς ο Δικέφαλος κυριάρχησε, έφτασε στην ανατροπή και θα μπορούσε να βρει ακόμα και τρίτο γκολ.
Στο 52ο λεπτό ο Κοϊτά κέρδισε φάουλ σε εξαιρετικό σημείο, ο Ρουμάνος ανέλαβε την εκτέλεση και με... άπιαστο σουτ ισοφάρισε σε 1-1. Στο 63' ο Ρότα πέρασε την μπάλα στο χώρο, ο Κοϊτά έκανε... ό,τι ήθελε τον Ολλανδό στόπερ Φαν Ντρόχελεν και με φανταστικό πλασέ έκανε το 1-2, το οποίο έμεινε μέχρι το φινάλε.
Στην τελευταία φάση του ματς ο Ρότα έκανε ενέργεια... σαν γκολ. Μετά από κακή απομάκρυνση του Πένραϊς ο Μέντες πάτησε περιοχή, απέφυγε τον Πήλιο, έβγαλε τη σέντρα και ο Μουαντιλμαντζί εξ επαφής έκανε καρφωτή κεφαλιά αλλά ο διεθνής μπακ έβαλε το μπλοκ και «καθάρισε» πάνω από γραμμή!
