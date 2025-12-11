Τι δείχνει το περσινό Conference League σχετικά με τους βαθμούς που χρειάζεται η ΑΕΚ για να περάσει απευθείας στους «16».

Η ΑΕΚ έκανε τρομερό δεύτερο ημίχρονο στη Σαμψούτα και με σπουδαία αντροπή επικράτησε της Σάμσουνσπορ με 2-1. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πανηγύρισε δεύτερο διαδοχικό «διπλό» μετά το θρίαμβο στη Φλωρεντία και έχει ήδη προκριθεί στα νοκ άουτ του Conference League.

Ο Δικέφαλος έφτασε τους 10 βαθμούς και το φινάλε του 50% της 5ης αγωνιστικής της League Phase τον βρήκε στην κορυφή της βαθμολογία με 10 βαθμούς, σε πενταπλή ισοβαθμία με Σπάρτα Πράγας, Ράγιο Βαγιεκάνο, Στρασβούργο και τους Τούρκους που νίκησε.

Ο μεγάλος στόχος για την Ένωση είναι η 8αδα και η απευθείας πρόκριση στους «16» της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA, χωρίς να παίξει ενδάμεσο γύρο.

Πόσους βαθμούς θέλει η ΑΕΚ

Όπως αναφέραμε οι πρώτες 8 ομάδες πάνε απευθείας στη φάση των «16» του Europa League, ενώ αυτές που θα τερματίσουν στις θέσεις 9 έως και 24 παίζουν μεταξύ τους στα Play Offs.

Την περασμένη σεζόν η 8η Σερκλ Μπριζ συγκέντρωσε 11 βαθμούς και ευνοήθηκε σε τετραπλή ισοβαθμία με τις Γιαγκελόνια, Σάμροκ Ρόβερς και ΑΠΟΕΛ, ενώ η 7η Λέγκια Βερσοβίας είχε 12 βαθμούς.

Όσον αφορά την 24η θέση η Μπάτσκα Τόπολα είχε 7 βαθμούς όσους και οι Τσέλιε, Ομόνοια, Μόλντε και Χαρτς, με τους Σκωτσέζους να είναι η μοναδική ομάδα που έμεινε εκτός. Το εύρος από 9η έως 24η θέση ήταν από 7 έως 11 βαθμούς