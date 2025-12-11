Νίκολιτς: «Μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο, ανεβήκαμε και κυριαρχήσαμε»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη σπουδαία ανατροπή της ΑΕΚ στην έδρα της Σάμσουνσπορ.

Θρίαμβος για την ΑΕΚ στη Σαμψούντα! Ο Δικέφαλος του Μάρκο Νίκολιτς με μεγαλειώδη εμφάνιση στο δεύτερο μέρος υπέταξε τη Σάμσουνσπορ με ανατροπή και πήρε νίκη, επί της ουσίας πρόκριση, με 2-1.

Ο Σέρβος τεχνικός μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και τόνισε πως πρόκειται για σημαντική νίκη, ευχαρίστησε τον κόσμο και αναφέρθηκε στα ερχόμενα ματς με Παναιτωλικό και Κραϊόβα

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Πρώτα απ’ όλα συγχαρητήρια στους παίκτες. Σημαντική νίκη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο μας. Ξερω ότι η νίκη αυτή είναι σημαντική για το κλαμπ. Ανεβήκαμε και κυριαρχήσαμε. Ειμαστε χαρούμενοι. Είναι μια σημαντική νίκη.

Κάποιες φορές αυτά που λέμε πιάνουν, κάποιες όλες όχι. Σημαντικό είναι ότι πήραμε τη νίκη. Καλύψαμε κατά κάποιο τρόπο την ισοπαλία με τη Σάμροκ Ρόβερς. Κατά πάσα πιθανότητα περάσαμε στον επόμενο γύρο.

Έχουμε τώρα το ματς με την Κραϊόβα και φυσικά το ματς στο Αγρίνιο. Να δούμε πως θα πάμε, με… αεροπλάνο ή πούλμαν. Ευελπιστούμε να ανοίξουν και τους δρόμους τώρα να περάσουμε».