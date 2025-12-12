Οι τέσσερις του άξονα της ΑΕΚ, Περέιρα, Μαρίν, Πινέδα και Μάνταλος στο δεύτερο μέρος κυριάρχησαν και ισοπέδωσαν τη Σάμσουνσπορ. Τι δείχνουν οι αριθμοί τους στο Wyscout.

Σίγουρα ο κομβικός παίκτης της ΑΕΚ στο δεύτερο μέρος κατά το οποίο οι κιτρινόμαυροι έφτασαν στη μεγάλη ανατροπή μέσα στη Σαμσούντα ήταν ο Κοϊτά. Είναι εκείνος που κερδίζει το φάουλ στην ισοφάριση με τον Μαρίν, είναι αυτός που με μια εκπληκτική ατομική ενέργεια σκορπίζει τον Φαν Ντρόνχελεν και με μια σουτάρα γράφει το 1-2.

Η ΑΕΚ στο δεύτερο μέρος μεταμορφώθηκε συνολικά. Κατατρόπωσε τη Σάμσουνσπορ στις εντάσεις, με την τουρκική ομάδα να ξεμένει από δυνάμεις και επέβαλε το παιχνίδι της στον άξονα. Και οι τέσσερις του κιτρινόμαυρου κέντρου στο 4-2-2-2 του Μάρκο Νίκολιτς, οι Περέιρα, Μαρίν, Πινέδα και Μάνταλος έχουν ισοπεδώσει τους γηπεδούχους και οι αριθμοί τους στο Wyscout παρουσιάζουν τι συνέβη στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Σαμσούντας.

Ο αλάνθαστος Περέιρα και ο πολύτιμος Μαρίν

Ο Ρομπέρτο Περέιρα έχει κάνει ένα από τα καλύτερά του παιχνίδια ως παίκτης της ΑΕΚ, με τον έμπειρο Αργεντινό χαφ να είναι παντού στο γήπεδο και να είναι κυριολεκτικά αλάνθαστος στο passing game. Είχε 100% επιτυχία με 37/37 εύστοχες πάσες. Λίγες από αυτές ήταν προωθητικές, όμως αποτέλεσε τον εγκέφαλο των κιτρινόμαυρων στη μεσαία γραμμή που οργάνωνε το παιχνίδι.

Από κοντά και ο Ραζβάν Μαρίν, ο οποίος εκτός από την αριστουργηματική απευθείας εκτέλεση φάουλ στέλνοντας την μπάλα στο «παραθυράκι» έχει καταγράψει 89% επιτυχία στις πάσες (41/46), με 15/18 ακρίβεια στις προωθητικές μπαλιές και 6/8 εύστοχες πάσες πάσες στο τελευταίο τρίτο, ενώ 1/3 ήταν επιτυχημένες μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Παράλληλα ο Ρουμάνος χαφ είχε 6/8 κερδισμένες αμυντικές μονομαχίες, πέντε ανακτήσεις και δύο κλεψίματα.

Ο φορμαρισμένος Πινέδα και ο κλασικός Μάνταλος

Ο Ορμπελίν Πινέδα από τη μεριά του συνεχίζει ακάθεκτος το σερί των εξαιρετικών του εμφανίσεων όντας σε φουλ φόρμα εδώ και καιρό. Όχι μόνο στη δημιουργία, όπου είχε 79% ευστοχία στις πάσες (31/39) με 5/6 επιτυχημένες στο τελευταίο τρίτο και 11/14 εύστοχες προωθητικές μπαλιές, αλλά και στα ανασταλτικά του καθήκοντα. Ολοκλήρωσε το ματς με έξι κλεψίματα και πέντε ανακτήσεις, έχοντας 4/8 κερδισμένες αμυντικές μονομαχίες.

Τέλος, ο Πέτρος Μάνταλος, μπορεί να είχε μια λάθος πάσα από την οποία η ΑΕΚ κινδύνευσε να δεχθεί γκολ στο πρώτο μέρος, ωστόσο έχει πιάσει 86% επιτυχία στις μεταβιβάσεις (49/57), με 12/14 εύστοχες πάσες στο τελευταίο τρίτο, 1/2 εύστοχες πάσες στην περιοχή του αντιπάλου και 17/20 σωστές προωθητικές μπαλιές, με τον αρχηγό της Ένωσης να κάνει ένα από τα κλασικά του παιχνίδια στον άξονα.