Ο Άρολντ Μουκουντί έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τη Σάμσουνσπορ.

Πρόωρα ολοκληρώθηκε η βραδιά για τον Άρολντ Μουκουντί στην εκτός έδρας αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Σάμσουνσπορ. Ο Καμερουνέζος στόπερ, από το κεφάλι του οποίου έγινε το 1-0 των γηπεδούχων, έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο της αναμέτρησης, λόγω ενοχλήσεων.

Ο θηριώδης στόπερ άφησε τη θέση του στο πλευρό του Φελίπε Ρέλβας στον Ντομαγκόι Βίντα και πλέον μένει να φανεί τις επόμενες ώρες τo μέγεθος του προβλήματος.

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ την ερχόμενη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο (14/12, 17:30) και την ερχόμενη εβδομάδα θα φιλοξενήσει στη Νέα Φιλαδέλφεια την Κραϊόβα για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League και τον ΟΦΗ για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο «Μούκου» μετράει 23 εμφανίσεις μέσα στη σεζόν και έπαιξε σε επτά διαδοχικά παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις από τις αρχές Νοεμβρίου μέχρι σήμερα.