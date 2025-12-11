Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ: Άτυχος ο Μουκουντί έκανε με αυτογκόλ το 1-0 (vid)
Χειρότερο ξεκίνημα στο ματς με την Σάμσουνσπορ στην Τουρκία για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League δεν θα μπορούσε να φανταστεί η ΑΕΚ. Η Ένωση μόλις στο 4' βρέθηκε πίσω στο σκορ σε μια φάση που σίγουρα δεν «μύριζε» γκολ.
Συγκεκριμένα υπήρξε λάθος του Ρότα εκτός περιοχής, ο Εντσάμ έκλεψε, πάσαρε στον Μουσάμπα, ο οποίος σέντραρε και ο Μουκουντί με το κεφάλι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Στρακόσα. Με το αυτογκόλ αυτό οι Τούρκοι πήραν από πολύ νωρίς το προβάδισμα.
