Περίπου 1.300 φίλοι της ΑΕΚ έδωσαν δυναμικό παρών στη Σαμψούντα για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Σάμσουνσπορ.

Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς και στο τρίτο της εκτός έδρας παιχνίδι για τη League Phase του Conference League είχε στο πλευρό της τους φιλάθλους της, οι οποίοι για ακόμα μια φορά έδωσαν δυναμικό παρών.

Περίπου 1.300 Ενωσίτες βρέθηκαν στις εξέδρες του γηπέδου της Σάμσουνσπορ για να στηρίξουν τις προσπάθειες των παικτών του της ομάδας της καρδιάς τους και δημιούργησαν ατμόσφαιρα... Νέας Φιλαδέλφειας.

Φυσικά πρόκειται για ιδιαίτερο παιχνίδι για τον Δικέφαλο, λόγω της «σύνδεσης» με τις χαμένες πατρίδες και υπάρχουν αναφορές στον Πόντο σε πανό των φιλοξενούμενων φιλάθλων, αλλά και ελληνικές σημαίες.

Θυμίζουμε πως για το ματς με τη Φιορεντίνα βρέθηκαν... υπεδιπλάσιοι φίλοι της ΑΕΚ σε σχέση με όσους μπήκαν στο «Αρτέμιο Φράνκι», ενώ οι Ενωσίτες έκαναν το δικό τους «πάρτι» και στη Σλοβενία, στο ματς με την Τσέλιε.