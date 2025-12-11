Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Σάμσουνσπορ (11/12, 19:45).

Η ΑΕΚ μετά το θρίαμβο στη Φλωρεντία θα ψάξει νέο «διπλό», στην έδρα της πρωτοπόρου της League Phase του Conference League, Σάμσουνσπορ, ώστε να «αγκαλιάσει» την πρώτη 8άδα και την απευθείας πρόκριση στους «16». Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα του Δικεφάλου.

Ο Θωμάς Στρακόσα θα είναι στην εστία, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο μπροστά του. Μαρίν, Περέιρα, Πινέδα, Μάνταλος στον άξονα, ενώ ο Κοϊτά θα είναι στη γραμμή κρούσης μαζί με τον μοναδικό διαθέσιμο φορ Λούκα Γιόβιτς. Μένει να φανεί εάν η διάταξη θα είναι ρόμβος με τα τέσσερα χαφ και ο Μαυριτανός θα είναι παρτενέρ του Σέρβου επιθετικού ή εάν είναι 4-3-2-1, με τους Μάνταλο - Κοϊτά σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Γιόβιτς.

Σε σχέση με το ματς πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Σέρβος τεχνικός έκανε τρεις αλλαγές, καθώς δεν αγωνίζονται ο τραυματίας Γκατσίνοβιτς και εκτός λίστας Καλοσκάμης - Ζοάο Μάριο. Στη θέση τους αγωνίζονται οι Περέιρα, Μάνταλος και Κοϊτά. Στον πάγκο βρίσκεται ο Ντέρεκ Κουτέσα, ο οποίος επέστρεψε στην αποστολή της Ένωσης.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Περέιρα, Πινέδα, Μάνταλος, Κοϊτά, Γιόβιτς.

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκρούγιτς, Κουτέσα, Ελίασον, Βίντα, Πένραϊς, Κοσίδης, Χρυσόπουλος.