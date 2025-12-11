Η ΑΕΚ είχε μεγάλη ευκαιρία, με τον Περέιρα, για να ισοφαρίσει τη Σάμσουνσπορ, ενώ ο Στρακόσα... στέρησε δις από τον Εντσάμ το 2-0.

Η ΑΕΚ πήγε στα αποδυτήρια του γηπέδου της Σάμσουνσπορ, στο ημίχρονο της αναμέτρησης των δυο ομάδων για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League, ούσα πίσω στο σκορ με 1-0, λόγω του αυτογκόλ του Άρολντ Μουκουντί.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε μεγάλη ευκαιρία για να ισοφαρίσει στο 18ο λεπτό. Ο Μάνταλος έβγαλε υπέροχη μπαλιά προς την περιοχή, ο Πινέδα προσπάθησε να γυρίσε την μπάλα, η οποία πήρε κατέυθυνση προς τον Κοϊτά και ο Μαυριτανός προσπάθησε να κάνει ψαλίδι χωρίς να τη βρει κι αυτή κατέληξε στον Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος αστόχησε με σουτ στην κίνηση από καλό σημείο.

Από την πλευρά των Τούρκων ο Εντσάμ ήταν ο πλέον απειλητικός παίκτης, καθώς έκανε έξι τελικές. Στο 28ο λεπτό έπειτα από ενέργεια του Μουσάμπα η μπάλα έφτασε στον Καμερουνέζο, ο οποίος έπιασε δυνατό σουτ αλλά ο Στρακόσα απέκρουσε εντυπωσιακά.

Στο 31ο λεπτό ο Εντσάμ έκανε υπέροχο πλασέ από το ύψος του ημικυκλίου αλλά ο διεθνής Αλβανός τερματοφύλακας έκανε σπουδαία επέμβαση.