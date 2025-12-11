Σαμσουνσπόρ - ΑΕΚ: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης
Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αποψινού (11/12) εκτός έδρας αγώνα της Ένωσης με την τουρκική ομάδα.
Με στόχο να πάρει τη νίκη που ουσιαστικά θα της δώσει το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο στο Conference League, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ρίχνεται απόψε (11/12) στη μάχη.
Η ΑΕΚ φιλοξενείται από τη Σαμσουνσπόρ, γνωρίζοντας πως θα πρέπει να καταθέσει στο γήπεδο το 110% των δυνατοτήτων της, ώστε να φύγει με το αποτέλεσμα που θέλει από τη Σαμψούντα.
Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 19:45 και θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 4.
