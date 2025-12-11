Από το χείλος του γκρεμού, στα... σαλόνια, κι από εκεί στον ευρωπαϊκό δρόμο της ΑΕΚ. Ποιος είναι ο άνθρωπος που έφτασε τη Σάμσουνσπορ στην κορυφή του Conference League

Λατρεμένος, μισητός. Ποτέ αδιάφορος. Δεδομένα πετυχημένος, πάντα ασυμβίβαστος. Ο λόγος για τον Γιουκσέλ Γιλντιρίμ. Η ΑΕΚ μετρά αντίστροφα για τη «μονομαχία» της απέναντι στη Σάμσουνσπορ στο Conference League, όσο ο Τούρκος βλέπει το δημιούργημά του να ξεπερνά ακόμα και τις δικές του γεμάτες θάρρος φαντασιώσεις. Δεν είναι πολλές οι ομάδες που φτάνουν από την τρίτη κατηγορία στην Ευρώπη μέσα σε λίγα χρόνια.

Ακόμα λιγότερες αυτές που στην πρώτη ευρωπαϊκή παρουσία της ιστορίας τους καταφέρνουν να βρεθούν στην 1η θέση της εκάστοτε League Phase, όπως το κάνει η Σάμσουνσπορ στο Conference League. Ίσως γιατί είναι λίγες οι ομάδες με ανθρώπους ο Γιλντιρίμ στο τιμόνι τους.

Γιλντιρίμ: Οικονομική σωτηρία, επιτυχία δίχως... τρέλες

Ανέκαθεν αεικίνητος. Από το μανάβικο του πατέρα του στη Σαμσούντα μέχρι τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και το ποδόσφαιρο. Δεν του στρώθηκε τίποτα, χρειάστηκε να αναρριχηθεί μόνος του ο Γιλιντιρίμ, ακόμα και μέσα στη Σάμσουνσπορ. Ξεκίνησε ως απλό μέλος του συμβουλίου της και έφτασε να είναι ο μόνος ιδιοκτήτης της. Ο δεσμός του με την πόλη και την ομάδα είναι ξεχωριστός και ίσως για αυτό δεν το σκέφτηκε στιγμή όταν, πριν από περίπου έξι χρόνια, έβγαζε σχεδόν 10 εκατομμύρια ευρώ από τα δικά του ταμεία για να ξεχρεώσει τον σύλλογο και ουσιαστικά να πείσει άπαντες πως είναι ο κατάλληλος να οδηγήσει τη Σάμσουνσπορ στη νέα της ημέρα.

Και αυτό ακριβώς έκανε. Την πήρε στην τρίτη εθνική κατηγορία και την πήγε στην τρίτη θέση της... πρώτης κατηγορίας. Μέσα σε πέντε χρόνια, από το 2020 έως το 2025! Έτσι ήρθε και η πρώτη ευρωπαϊκή πρόκριση, αυτή η τεράστια επιτυχία.

Όχι όμως με πακτωλό χρημάτων, όχι με υπέρογκες επενδύσεις από την τσέπη του. Ο Γιλντιρίμ τα... έσκασε για να σώσει τη Σάμσουνσπορ, αλλά για να τη «μεγαλώσει» ακολούθησε τον πιο ορθολογικό ποδοσφαιρικά δρόμο. Πλάνο, υπομονή, καλός προπονητής, έξυπνες μεταγραφές.

Ο Γιλντιρίμ «τσίμπησε» τον εξαιρετικό Γερμανό κόουτς Τόμας Ράις από την 2. Bundesliga και τον άφησε να δουλέψει, στελεχώνοντας το ρόστερ πολύ αποτελεσματικά και με... value for money τρόπο. Σε μια λίγκα που οι περισσότερες μεγάλες ομάδες... καίνε αλόγιστα τα χρήματά τους, η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Σάμσουνσπορ κόστισε μόλις 4 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν αυτή του Σερίφ Εντιαγέ και ήρθε τον Σεπτέμβριο που μας πέρασε (δεν έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα) και μετά την πρόκριση της ομάδας στην Ευρώπη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα έξυπνων μεταγραφών από τη Σάμσουνσπορ είναι ο θηριώδης Μάριους Μουαντιλματζί τον οποίο πήρε ως ελεύθερο από τη ρουμάνικη Σεϊράνγκ το 2023. Ο κύριος φέτος μετρά μόνο στο Conference League 4 γκολ και 2 ασίστ σε 4 εμφανίσεις. Ανάλογη περίπτωση κι αυτή του Άντονι Μουσάμπα, Ολλανδού εξτρέμ που πήρε επίσης ως free agent από τη Σέφιλντ Γουένσντεϊ και φέτος της έχει δώσει 6 γκολ και 3 ασίστ 17 εμφανίσεις.

Τα «ξεσπάσματα» του Βασιλιά του Βορρά

Ο Γιλντιρίμ είναι από τους τύπους που δύσκολα συμπαθεί κανείς, αν δεν τον έχει στο πλευρό του, στη δική του μεριά. Αλλά κανείς δεν μπορεί να του στερήσει το πάθος, την αγάπη που τρέφει για την ομάδα του. Πάντα παρών στο γήπεδο, τον αποκαλούν «King of the North», «Βασιλιά του Βορρά», για την... αυτοκρατορία που έχει χτίσει στη Σάμσουνσπορ και συχνά κυκλοφορεί με ένα κοκκινόμαυρο κασκόλ που φέρει αυτό ακριβώς το μότο. Είναι παράγοντας με την πιο... ελληνική των εννοιών.

Κάνει αισθητή την παρουσία του, βρίσκεται δίπλα στην ομάδα, την προστατεύει στον κόσμου του - όχι και κρυστάλλινου - τουρκικού ποδοσφαίρου. Και ίσως για αυτό συχνά «ξεσπά». Άλλωστε, αδιαφορεί πλήρως για τους «λεκέδες» της εικόνας του, για ίσες αποστάσεις. «Τσαλακώνεται» για το συμφέρον της ομάδας του. Αυτό έγινε σαφές και πριν μερικές ημέρες, όταν σε - ακόμη ένα - δημόσιο «ξέσπασμά» του επιτέθηκε σε κοτζάμ Γαλατάσαραϊ.

Η Σάμσουνσπορ έβαλε στη «χρυσή» πρωταθλήτρια πολύ δύσκολα και μάλιστα εκτός έδρας. Ηττήθηκε (3-2) με γκολ του Οσιμέν στις καθυστερήσεις και είχε έντονα παράπονα από τη διαιτησία, διαμαρτυρόμενη - δικαιολογημένα μάλλον - για πέναλτι που δεν της δόθηκε στην τελευταία φάση. Φυσικά, ο Γιλντιρίμ βγήκε μπροστά, βάλλοντας κατά πάντων.

🗣️ Yüksel Yıldırım: "Samsunspor, Konferans Ligi'nde birinci. Çünkü hakemler adil. Samsunspor'un hakkını istiyorum kardeşim. Çalınan bir puanı geri istiyorum! TFF nasıl verirse verir. Hangi maçta nasıl yaparsa yapar, ben istiyorum! Getirin yabancı hakem!"pic.twitter.com/wwklUL5UKL December 5, 2025

«Είμαστε πρώτοι στο Conference League γιατί οι διαιτητές στην Ευρώπη είναι δίκαιοι. Θέλω δικαιοσύνη για τη Σάμσουνσπορ. Θέλω πίσω τον βαθμό που μας κλέψατε. Η Γαλατάσαραϊ επηρεάζει τους διαιτητές. Ας μου δώσει πίσω τον βαθμό η Ομοσπονδία όπως επιθυμεί. Τον θέλω. Ας φέρει ξένους διαιτητές», είπε χαρακτηριστικά, προτού ζητήσει την παραίτηση του Προέδρου, Ιμπραΐμ Χατσιαμάνογλου. Ήταν έξαλλος ο Γιλντιρίμ. Ίσως γιατί μιλούσε η... φλόγα μέσα του. Ψήγματα της πυρίτιδάς του, της πυρίτιδας που έφερε την εκτόξευση της Σάμσουνσπορ.