Ινίγο Πέρεθ: «Υπογράφω τον αποκλεισμό από την ΑΕΚ, αν είναι να γλιτώσουμε τον υποβιβασμό»

Ο προπονητής της Βαγιεκάνο, Ινίγο Πέρεθ, απάντησε με ξεκάθαρο τρόπο στο δίλημμα μεταξύ Conference League και παραμονής στη La Liga, δίνοντας βαρύτητα στην αποφυγή του υποβιβασμού.

Η Ράγιο Βαγιεκάνο προσγειώθηκε απότομα μετά την επικράτηση με 3-0 επί της ΑΕΚ στο Conference League, καθώς λίγες ημέρες αργότερα ηττήθηκε με το ίδιο σκορ από τη Μαγιόρκα και βυθίστηκε στην 13η θέση της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα, τρεις βαθμούς πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα, ο προπονητής των Μαδριλένων, Ινίγο Πέρεθ, τέθηκε ενώπιον του διλλήματος μεταξύ πορείας στο Conference League και παραμονής στη La Liga, με τον Ισπανό να προχωράει σε αποστομωτική ατάκα. Συγκεκριμένα τόνισε πως θα υπέγραφε τον αποκλεισμό του από την ΑΕΚ αν αυτό του εγγυούνταν την παραμονή στην πρώτη κατηγορία.

Αναλυτικά μίλησε:

Για την ήττα από τη Μαγιόρκα: «Όταν χάνεις με 3-0 υπάρχουν πολλά πράγματα να αναλύσεις, αλλά είναι επώδυνο. Πρέπει να διαχωρίσουμε τη νίκη επί της ΑΕΚ από τη σημερινή ήττα. Δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο να πούμε ότι οφείλεται στην κόπωση. Έπαιξαν καλύτερα από εμάς, ήταν άψογοι, δεν σκοράραμε. Είχαμε ευκαιρίες, αλλά δεν ελέγξαμε το παιχνίδι».

Για τη διαχείριση του ρόστερ ενόψει του Conference League: «Αν χρησιμοποιούμε το να παίζουμε κάθε τρεις μέρες ως δικαιολογία και μετά παρασυρόμαστε όταν κερδίζουμε, κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ το Conference League υπέρ ή εναντίον μας. Αν δεν ήμασταν ικανοί, θα αρνούμασταν να παίξουμε την Πέμπτη. Αφού δεν νομίζω ότι λειτουργεί έτσι, πρέπει να απομονώσουμε τους εαυτούς μας στο πρωτάθλημα. Δεν μπορούμε να είμαστε μέτριοι και να βρίσκουμε δικαιολογίες».

Για την θέση που βρίσκεται η ομάδα: «Η πίεση δεν πρέπει να είναι υπερβολική, γιατί είναι η ουσία μας. Γεννηθήκαμε για να επιβιώσουμε στην πρώτη κατηγορία».

Για το τι θα διάλεγε μεταξύ Conference League και παραμονής στη La Liga: «Αν μου εγγυηθείτε ότι με έναν αποκλεισμό την Πέμπτη θα εξασφαλίσουμε την παραμονή μας, θα το υπέγραφα τώρα. Προτιμώ να μείνουμε στην κατηγορία και να το γιορτάσουμε, καθώς αυτή είναι η προτεραιότητά μας».