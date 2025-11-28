Η συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς μετά τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ επί της Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι». ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Η ΑΕΚ ήταν εξαιρετική στη Φλωρεντία και πήρε μεγάλη νίκη επί της Φιορεντίνα με 1-0, η οποία την έφερε πιο κοντά στο στόχο της 8άδας. Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα για το αποτέλεσμα και την εικόνα της ομάδας του, το ερχόμενο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και τη σταθερή επιλογή του να μη ζητάει αναβολή.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Ήταν μια μεγάλη αναμέτρηση τόσο για την απόδοση όσο και για το αποτέλεσμα. Το αξίζαμε, οι παίκτες μου έκαναν αυτό που έπρεπε. Είχαν πίστη, αυτοπεποίθηση, θυσιάζονταν για τον άλλο. Είμαι χαρούμενος και για τους υπέροχους φιλάθλους μας που τραγουδάνε ακόμα στις εξέδρες, αλλά και για αυτούς που είδαν το παιχνίδι από την πόλη. Η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση, έχει καλή ψυχολογία και αυτό αποτυπώνεται στο χορτάρι. Ακολουθεί το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ευελπιστούμε ο Ζίνι να μην έχει κάτι σοβαρό και θα δουλέψουμε για να είμαστε έτοιμοι για το ματς της Κυριακής».

Για την εμφάνιση και το μεγάλο αποτέλεσμα:«Είμαι πού χαρούμενος για τη νίκη αλλά και για την εξαιρετική απόδοση. Είχαμε στα πρώτα 20 λεπτά τον απόλυτο έλεγχο. Στο δεύτερο μέρος αναμέναμε την πίεση της Φιορεντίνα, ήμασταν και εμείς επικίνδυνοι, θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει κάποια γκολ ακόμα. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου, για τους φιλάθλους μας και τη στήριξή τους. Είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση, έχουμε κάποιες απουσίες βασικών, αλλά οι παίκτες είναι έτοιμοι να θυσιαστούν, είναι πολεμιστές. Πρέπει να συνεχίσουμε να πολεμούμε με τον ίδιο τρόπο. Είναι η πρώτη νίκη της ΑΕΚ επί ιταλικού εδάφους, αλλά και οι τρεις βαθμοί για την πρόκριση. Το μυαλό μας στρέφεται στον Παναθηναϊκό. Ο Βανόλι προπονεί μια ιστορική ομάδα, με εξαιρετικές υποδομές. Είμαι σίγουρος ότι η Φιορεντίνα θα ανέβει βαθμολογικά».

Για το τι σημαίνει για την ΑΕΚ αυτή η νίκη για τη συνέχεια στη διοργάνωση και τον στόχο της οκτάδας: «Πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι. Δεν έχουμε προκριθεί ακόμα, έρχεται και το ματς με τον Παναθηναϊκό. Αξίζει όλοι μας να είναι χαρούμενοι, αλλά πρέπει το μυαλό μας να είναι στον Παναθηναϊκό. Είμαστε σε καλή κατάσταση, θα δούμε που θα είμαστε στο τέλος της σεζόν».

Για τον τραυματισμό του Ζίνι: «Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε τι έχει ακριβώς. Δεν είναι κάτι σοβαρό μάλλον. Μια βδομάδα ή δύο εκτός. Δέχθηκε μια δυνατή κλωτσιά, αλλά αυτά μπορεί να συμβούν. Ευελπιστούμε να επιστρέψει σύντομα».

Για την εμφάνιση της ΑΕΚ σε επιθετικό και αμυντικό κομμάτι και αν έπιασε το τέλειο: «Δεν είμαι ποτέ απολύτως ικανοποιημένος. Δεν παίξαμε τέλεια, θέλω πάντα να βελτιωνόμαστε. Είμαι ικανοποιημένος, παίξαμε με σταθερότητα, με ή χωρίς την μπάλα. Στα τέσσερα τελευταία ματς είχαμε μέσο όρο 27 προσπάθειες στην επίθεση Δημιουργούμε, δεν δεχόμαστε πολλές φάσεις, είμαστε σε καλή κατάσταση και αυτό βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο».

Για το αν η ΑΕΚ προλαβαίνει να είναι έτοιμη για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό μετά από τέτοια έντονα συναισθήματα και το σκεπτικό του γιατί δεν ζήτησε αναβολή: «Κανείς δεν έχει μιλήσει για αναβολή. Το είχα αναφέρει και το καλοκαίρι. Ποτέ δεν ήθελα αναβολές. Έχω 25 παίκτες που προπονούνται σκληρά, ποιο το μήνυμα στους παίκτες αν κάνουμε κάτι τέτοιο λόγω κάποιων απουσιών. Επίσης το πρόγραμμα είναι βαρύ. Το σημαντικό είναι να έχουμε μια καλή ξεκούραση και αυτό γίνεται μέσα από τα θετικά συναισθήματα. Δεν θα γυρίσουμε απόψε στην Αθήνα, θα επιστρέψουμε αύριο και με την επιστροφή θα πάμε για προπόνηση. Έπειτα θα έχουμε άλλη μια το Σάββατο και την Κυριακή θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας απέναντι στον Παναθηναϊκό».