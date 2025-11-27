ΑΕΚ: Πήρε επιπλέον εισιτήρια η «Ένωση» για το ματς με την Φιορεντίνα
Οι προσπάθειες που έγιναν από τον διοικητικό ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο φαίνεται πως... έπιασαν τόπο, αφού η «Ένωση» κατόρθωσε να εξασφαλίσει παραπάνω εισιτήρια για τον αποψινό αγώνα με την Φιορεντίνα (22:00-Cosmote Sport 5) για την 4η αγωνιστική της League Stage του Conference League.
Πιο συγκεκριμένα, οι «κιτρινόμαυροι» ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους πως ο αριθμός των επιπλέων εισιτηρίων που εξασφάλισαν επιπλέον αγγίζει το 10% του αρχικό συνόλου. Όσον αφορά την διάθεσή τους, αυτή θα γίνει από το σχετικό Link που παρατέθηκε στις 16:21 ώρα Ελλάδος και θα υπάρχει και περιορισμός δύο εισιτηρίων ανά άτομο.
Η ανακοίνωση της ΑΕΚ
«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι εξασφάλισε για τον σημερινό αγώνα με τη Φιορεντίνα επιπλέον αριθμό εισιτηρίων, ο οποίος αντιστοιχεί στο 10% του αριθμού που αρχικά εδικαιούτο για τον συγκεκριμένο αγώνα.
Τα επιπλέον αυτά εισιτήρια θα τεθούν σε κυκλοφορία διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο στις 16.21 ώρα Ελλάδας και θα υπάρχει ο περιορισμός της αγοράς ΜΕΧΡΙ ΔΥΟ εισιτηρίων.
https://www.ticketmaster.gr/aek/showProductList.html»
