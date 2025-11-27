Προσωπικές ενέργειες Ηλιόπουλου για επιπλέον εισιτήρια στη Φλωρεντία!

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος προσπαθεί με προσωπικές κινήσεις να εξασφαλίσει περισσσότερα εισιτήρια για τους οπαδούς της ομάδας για το αποψινό ματς. Αποστολή στην Φλωρεντία: Δημήτρης Βέργος

Σε συνέχεια των ενεργειών που έκανε η ΠΑΕ από την αρχή της εβδομάδας προκειμένου να εξυπηρετήσει την τεράστια ζήτηση των χιλιάδων φίλων της ΑΕΚ που έχουν βρεθεί στην ιταλική πόλη, οι οποίες απέβησαν άκαρπες εξαιτίας της αρνητικής στάσης των Ιταλών, της αστυνομίας, αλλά και της κατάστασης στο γήπεδο με τις εργασίες, ο ισχυρός άνδρας της «Ένωσης», Μάριος Ηλιόπουλος πήρε κάποιες προσωπικές πρωτοβουλίες ώστε να κάνει μία ύστατη προσπάθεια μήπως αλλάξει η κατάσταση.

Στο επίσημο γεύμα που έγινε μεταξύ των δύο ομάδων, ο ιδιοκτήτης των «κιτρινόμαυρων» ξεκαθάρισε στην Φιορεντίνα και τους διοργανωτές πως δεν θα πάει στο γήπεδο αν μέχρι τις 15:00 η ώρα Ιταλίας δεν παραχωρηθεί ένας επιπλέον αριθμός εισιτηρίων στην ΑΕΚ.

Έπειτα εκείνος είχε προσωπική επαφή με τον Δήμο της Φλορεντίας ώστε να εξασφαλιστεί ένας χώρος για να μπει μια γιγαντοοθόνη για όσους από τους οπαδούς της «Ένωσης» δεν μπορέσουν τελικά να μπουν στο γήπεδο.

Η απόφαση για τα επίπλεον εισιτήρια θα παρθεί μέσα στην επόμενη μισή ώρα και αν το αίτημα γίνει αποδεκτό, τότε όσα επιπλέον εισιτήρια τεθούν προς διάθεση, θα δοθούν διαδικτυακά ενώ θα βγει και σχετική ανακοίνωση που θα ενημερώνει για το γεγονός αυτό.