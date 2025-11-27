Φιορεντίνα - ΑΕΚ: Πώς θα πάτε στο στάδιο «Αρτέμιο Φράνκι»

H AEK απόψε φιλοξενείται από τη Φιορεντίνα στο στάδιο «Αρτέμιο Φράνκι». Δείτε με ποιους τρόπους θα πάτε στο γήπεδο.

Απόψε η ΑΕΚ αγωνίζεται με την Φιορεντίνα για την 4η αγωνιστική του Group Phase του Conference League, στο γήπεδο «Αρτέμιο Φράνκι». Η ιστορία του γηπέδου ξεκινά τον Σεπτέμβριο του 1931, με τον αγώνα μεταξύ της Φιορεντίνα και της Admira Wien. Ωστόσο, η κατασκευή του γηπέδου ολοκληρώθηκε επίσημα το 1932 και αρχικά ονομαζόταν Stadio Giovanni Berta.

Το στάδιο που είναι η έδρα της Φιορεντίνα βρίσκεται στην περιοχή Campo di Marte, λίγα χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το ιστορικό κέντρο της Φλωρεντίας. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να φτάσετε εύκολα, μιας και βρίσκεται πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης.

Διαβάστε τη συνέχεια στο travelgo.gr