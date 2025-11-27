Ο Δημήτρης Βέργος γράφει από τη Φλωρεντία για την εξυπνάδα και τη συγκέντρωση που πρέπει να διαθέτει η ΑΕΚ κόντρα στη Φιορεντίνα, σε μια υψηλών απαιτήσεων αναμέτρηση.

Σίγουρα η ΑΕΚ θα είχε έρθει στη Φλωρεντία με τελείως διαφορετικά δεδομένα σε περίπτωση που είχε κάνει το αυτονόητο και είχε επικρατήσει της Σάμροκ Ρόβερς. Θα είχε ταξιδέψει με έξι βαθμούς στην Τοσκάνη και θα ήταν πολύ πιο άνετη τόσο στο αποψινό ματς στο Αρτέμιο Φράνκι όσο και στο επόμενο που θα ακολουθήσει απέναντι στη Σάμσουνσπορ στην Τουρκία. Τώρα και τα δύο αυτά εκτός έδρας παιχνίδια έχουν αποκτήσει πολύ μεγάλη βαθμολογική σημασία για την ΑΕΚ, η οποία μόνο σε περίπτωση διπλού δεν θα έχει να δώσει έναν «υπερτελικό» με την Κραϊόβα την τελευταία αγωνιστική στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Όμως η γκέλα της περασμένης αγωνιστικής δεν σβήνει. Η ΑΕΚ βρίσκεται στη Φλωρεντία για ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων καθώς μπορεί η Φιορεντίνα να μάχεται στην ουρά του ιταλικού πρωταθλήματος, ωστόσο σε καμία περίπτωση αυτό δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα για τη δυναμική της. Είναι κάτι που στην ΑΕΚ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και ήταν πολύ ευχάριστο που επικοινωνήθηκε τόσο από τον Νίκολιτς όσο και από τον Μπρινιόλι στις δηλώσεις τους. Άλλωστε μιλάμε για μια ομάδα που έχει σημαντική εμπειρία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και η ΑΕΚ θα πρέπει να πιάσει το μέγιστο των δυνατοτήτων της για να καταφέρει να φύγει με ένα καλό αποτέλεσμα.

Δεν είναι ακατόρθωτο κάτι τέτοιο. Στο πρόσφατο παρελθόν άλλωστε οι κιτρινόμαυροι το έχουν πετύχει και με πολύ πιο απαιτητικό αντίπαλο, όπως ήταν η Μπράιτον προ διετίας. Αλλά όπως και να έχει μιλάμε για μια δύσκολη αναμέτρηση, στην οποία οι παίκτες της ΑΕΚ θα πρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι και προσηλωμένοι στο πλάνο και να εκμεταλλευτούν και την παραμικρή ευκαιρία που θα τους δοθεί. Μόνο έτσι μπορεί να κάνεις κάτι καλό μακριά από την έδρα σου στην Ευρώπη απέναντι σε τέτοιους αντιπάλους και αυτό είναι κάτι που έχει περάσει και μέσα στην ομάδα όπως φαίνεται.

Ο Νίκολιτς, ανεξάρτητα από τον σχηματισμό που θα επιλέξει και αν επαναφέρει ή όχι τον ρόμβο που αποτελούσε τη βάση του στα καλοκαιρινά ευρωπαϊκά προκριματικά, ξεκαθάρισε ότι η ΑΕΚ πρέπει να είναι άψογη τακτικά απέναντι στη Φιορεντίνα. Σε διαφορετική περίπτωση το πιθανότερο είναι πως θα τιμωρηθεί. Η εξυπνάδα και η συγκέντρωση με λίγα λόγια αποτελούν δύο απαραίτητα χαρακτηριστικά πάνω στη «σκακιέρα» του Αρτέμιο Φράνκι. Δεν αποκλείεται αν η ΑΕΚ παρουσιαστεί συμπαγής, το παιχνίδι να κριθεί στις λεπτομέρειες και εκεί η υπομονή και η σωστή νοοτροπία ενδεχομένως να παίξουν καθοριστικό ρόλο.

Η ΑΕΚ φυσικά δεν θα πρέπει να παρεκκλίνει από τις αρχές της, ειδικά από τη στιγμή που στα τελευταία δύο παιχνίδια πρωταθλήματος έχει παρουσιάσει βελτιωμένη εικόνα. Βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση και παρά το γεγονός ότι διανύει το μέσον μιας δύσκολης εβδομάδας καθώς ακολουθεί και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, πρέπει να δώσει ό,τι καλύτερο μπορεί απόψε στο χορτάρι του Αρτέμιο Φράνκι και να χτίσει πάνω στις πρόσφατες εμφανίσεις της. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή προέχει, η πρόκληση στη Φλωρεντία είναι μεγάλη και έτσι πρέπει να το βλέπουν όλοι στην ομάδα.