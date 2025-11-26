Η ενημέρωση της ΑΕΚ στους οπαδούς της για το σημείο συνάντησης στη Φλωρεντία και τη διαδικασία εισόδου στο «Αρτέμιο Φράνκι».

Η ΑΕΚ θα έχει τη στήριξη του κόσμου της στο μεγάλο ματς με τη Φιορεντίνα (27/11, 22:00), καθώς στο «Αρτέμιο Φράνκι» θα βρεθούν περίπου 1.300 Ενωσίτες, ενώ ακόμα περισσότεροι θα είναι στην πόλη, όπου θα δημιουργήσουν κλίμα... Original.

Ο Δικέφαλος με ανακοίνωση του ενημέρωσε τους φίλους της ομάδας τόσο για το σημείο συνάντησης στη Φλωρεντία, όσοκαι για τη διαιδκασία εισόδου στο γήπεδο.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ θα ήθελε να ενημερώσει τους φιλάθλους της ομάδας μας για τη διαδικασία εισόδου στο Stadio Artemio Franchi, για τον αγώνα με την ACF Fiorentina, που θα διεξαχθεί αύριο Πέμπτη 27 Νοεμβρίου στις 21:00 (22:00 ώρα Ελλάδας).



Όσοι ολοκλήρωσαν την προαγορά του εισιτηρίου τους, το έχουν ήδη λάβει ή θα το λάβουν στο e-mail τους σε ηλεκτρονική μορφή τις επόμενες ώρες. Κατά την είσοδο τους στο γήπεδο θα πρέπει να το επιδείξουν εκτυπωμένο ή από το κινητό τους τηλέφωνο, μαζί με την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους.



To meeting point για τους φιλάθλους της ΑΕΚ θα είναι στην Piazza della Indipendenza, όπου θα πραγματοποιηθεί ο πρώτος έλεγχος εισιτηρίων και εγγράφων ταυτοπροσωπίας και στη συνέχεια θα επιβιβαστούν σε λεωφορεία για τη μετάβασή τους στο γήπεδο.



Το σημείο συνάντησης θα λειτουργεί από τις 17.00 (τοπική ώρα) και μία ώρα αργότερα (18.00 τοπική ώρα) θα αρχίσει η επιβίβαση στα λεωφορεία. Αυτός είναι ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ τρόπος μετάβασης στο Stadio Artemio Franchi, καθώς οι πορείες και η μεμονωμένη μετακίνηση φιλοξενούμενων οπαδών απαγορεύονται από τις ιταλικές αρχές.



Ως εκ τούτου, ακόμη και οι φίλαθλοι που θα αφιχθούν στη Φλωρεντία ομαδικά με λεωφορεία ή VAN, θα πρέπει να σταματήσουν σε Drop of Point που έχει καθοριστεί και είναι η Piazzale Montelungo. Από εκεί θα πρέπει να μεταβούν μόνοι τους σημείο συνάντησης (Piazza della Indipendenza) και να ακολουθήσουν κανονικά τη διαδικασία που έχει οριστεί.



Οι οδηγοί των λεωφορείων/VAN θα μπορούν να παρκάρουν σε Away Fans Parking Area πλησίον του γηπέδου (ΦΩΤΟ), προκειμένου να παραλάβουν από εκεί τους επιβάτες τους έπειτα από τη λήξη του αγώνα. Οι υπόλοιποι φίλαθλοι θα πρέπει να ακολουθήσουν την αντίστροφη διαδικασία για την επιστροφή τους με τα λεωφορεία στο meeting point.

Η είσοδος στο γήπεδο με τσάντα μεγαλύτερη από μέγεθος χαρτιού Α4 θα απαγορεύεται, όπως επίσης και η είσοδος με κάποιο από τα απαγορευμένα αντικείμενα που αποτυπώνονται στη φωτογραφία:

Σε ό,τι αφορά στους κατόχους εισιτηρίων κατηγορίας 1, τονίζουμε ότι η είσοδός τους στο γήπεδο θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά χωρίς διακριτικά της ομάδας μας. Περισσότερες λεπτομέρειες θα τους σταλούν σε προσωπικό e-mail την ημέρα του αγώνα.



Θα θέλαμε να σας τονίσουμε για ακόμη μια φορά πόσο σημαντική είναι η παρουσία σας στο πλευρό της ομάδας, για τους παίκτες και το τεχνικό μας επιτελείο. Και, παράλληλα, να σας ζητήσουμε να υπερασπιστείτε και να διαφυλάξετε αυτό το δικαίωμα, υπενθυμίζοντας ότι η ομάδα μας έχει ήδη αγωνιστεί με κλειστό μέρος των εξεδρών του γηπέδου της και κινδυνεύει άμεσα με επανάληψη της ίδιας ποινής.



Είναι απόλυτη ανάγκη για συνεργασία με τις τοπικές Αρχές Ασφαλείας και την ασφάλεια του γηπέδου και ανταπόκριση στις οδηγίες τους. Ακόμη περισσότερο είναι ανάγκη να προστατέψουμε την έδρα μας αποφεύγοντας εντελώς αχρείαστες ενέργειες που δεν βοηθούν σε τίποτα την ΑΕΚ και μόνο στρέφονται ενάντια στο συμφέρον της.



Η ομάδα σάς χρειάζεται κοντά της όλους και σε όλα τα παιχνίδια».